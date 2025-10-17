光復節赴光復暖唱「馬太鞍之夜」被批消費災民 部落聲明劃清立場

部落會議主席徐清德說，他們部落已經在上月20日正名，此後只用羅馬拼音稱呼FATA'AN部落，不再用馬太鞍部落，外界辦的光復音樂會的馬太鞍之夜與部落無關，也呼籲部落年輕人不要參加。（檔案照，記者花孟璟攝）

花蓮一名詞曲創作人在網路上發起「光復節、光復見」愛的暖唱會來感謝鏟子超人，第一晚活動名稱還叫「馬太鞍之夜」引起不滿，災民說「有那麼多人連住的地方都還沒搞定，辦這個活動意義在哪？」FATA'AN部落會議主席徐清德則強調，這個活動部落不會主動參加、也呼籲青年不宜參與。

由於被部落抗議，詞曲創作人「麻海師」的臉書已拿掉原本的「臺灣光復節關懷光復愛的暖唱會」海報，但麻海師臉書再往下滑，赫然有國民黨立委羅智強本月4日到光復鄉的合照，被質疑有藍營政治色彩，「是否有人透過辦活動，轉移政治壓力？將治理無能轉化成人情溫暖」。

請繼續往下閱讀...

該活動預計24日至26日晚上舉辦，第一天晚上「馬太鞍之夜」還規劃部落感恩祈福儀式、部落舞蹈表演。但活動宣傳海報才剛揭露立刻被部落抗議，也被災民留言「救災還沒結束，請考慮災民心情」。部落受災戶王小姐認為，現在還有很多人連住的地方都搞不定，怎麼可能快樂得起來！

Fata'an部落會議主席徐清德說，日前部落已更名為羅馬拼音的Fata'an部落，現在馬太鞍部落指的應是萬榮鄉明利村的馬太鞍，強調「馬太鞍之夜不代表本部落」，已定調部落不會主動參加晚會，並呼籲部落青年不宜參與，目前部落以救災為主，等到整個部落都安頓穩定後，會由部落統一、主動對外向全國民眾致謝。

麻海師︰辦活動是想替受災光復鄉親加油

麻海師則強調，他是光復鄉出生長大，現住大安村的房子被泥淹，他舉辦活動是感念「都是同鄉、同災區」，且活動都是民間自發，感謝各界指教，24日活動名稱會改名「馬華安之夜」，因為他小時候住大華村。他辦活動目的是在光復節這天、替受災光復鄉親加油。

花蓮詞曲創作人麻海師籌辦「光復節暖唱」活動，其中一天「馬太鞍之夜」被部落抗議，海報已下架。（記者花孟璟翻攝）

馬太鞍溪北岸的萬榮鄉明利村也有馬太鞍部落。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法