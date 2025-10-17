嘉義布袋潑水節18日登場 打造秋日最嗨盛會

蛤蜊波特體驗營將有泡泡秀。（布袋商圈發展協會提供）

炎夏未退，熱情不減！為推廣嘉義縣布袋鎮觀光活力與在地創意，布袋商圈發展協會明天（10月18日）上午10點至下午6點在布袋高跟鞋教堂舉辦「2025嘉義布袋潑水節暨魅力商圈新品發表會」，活動融合潑水慶典、市集展售、音樂演出及親子互動體驗，打造全嘉義最「嗨」的秋日盛會。

布袋商圈發展協會指出，活動以「潑水傳情、商圈出發」為主題，象徵布袋人熱情好客的精神，現場將發表布袋商圈全新遊程與特色料理，展現地方創意與觀光潛力，同時串聯在地產業，帶動商圈經濟能量。

請繼續往下閱讀...

活動包括「商圈新品與遊程發表」揭示布袋全新旅遊魅力；「在地業者市集」網羅手作商品與特色伴手禮；具童趣的「竹筒水槍DIY工作坊」，限量30組親子同樂，開幕演出邀請Just4Fun樂團、DJ與魔術師輪番登場，親子闖關清涼大作戰將有噴水挑戰與互動遊戲。

週日（10月19日），布袋好美社區發展協會「布袋好美香蛤千里產品發表會暨蛤蜊波特體驗營」接連在高跟鞋教堂登場，以布袋特產「蛤蜊」為主角，結合魔法主題與親子體驗，推出「魔法棒手作」、「蛤蜊殼小夜燈」等創意工作坊，首度公開新品「黃金蛤蜊泡菜」試吃活動，現場有泡泡秀、氣球小丑與氣墊水樂園，打造最具童趣的親子嘉年華。

嘉義布袋潑水節10月18日登場。（布袋商圈發展協會提供）

Just4Fun樂團在潑水節演出。（布袋商圈發展協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法