颱風「天然攪拌」能幫海洋呼吸？ 中山大學揭密東海湧升區碳循環

中山大學海洋科學系教授黃蔚人（右2）研究團隊，在國際期刊發表颱風對東海南部湧升區的碳循環觀測結果。（記者許麗娟攝）

颱風來襲造成海浪翻湧，無形中也提升了海洋表層的碳循環，國立中山大學海洋科學系教授黃蔚人研究團隊，在國際期刊「地球物理研究期刊：海洋篇」發表最新研究，揭示2018年瑪莉亞颱風通過東海南部湧升區後，意外地促進海洋的生產力與二氧化碳吸收能力。

2018年瑪莉亞颱風來襲時，黃蔚人團隊分別於颱風前、後出海觀測，密切追蹤海水中的氧氣、營養鹽與二氧化碳變化。結果顯示，颱風強勁的風力不僅攪動海面，也使得深層富含營養鹽的海水「湧升」至表層，這也是台灣首次針對湧升區進行高時間解析度的碳循環觀測。

研究團隊指出，這場「天然攪拌」彷彿為浮游植物送上一頓營養大餐，讓它們迅速增生、加速光合作用，使海洋表層的淨族群生產力（NCP）明顯上升。伴隨而來的，是pCO₂（海水中二氧化碳分壓）的下降，也就是說，海洋此時更積極地吸收大氣中的二氧化碳。

這項研究證實，在颱風發生後短短數天，竟能顯著改變區域性的碳循環，當湧升流把養分推向表層，浮游植物大量進行光合作用，不僅支持了整個食物鏈的生產力，也將部分碳輸送到深海，形成「藍碳」儲存，「藍碳」是海洋生態系統吸收與儲存碳的能力，被視為減緩暖化的關鍵。

這項研究由黃蔚人與博士後研究員高愷嶸主導，結合國內外碳循環與生地化學專家合作完成。團隊運用先進的高時間解析觀測技術，捕捉颱風過程中海氣間二氧化碳交換的細微變化，成功將在地觀測連結到全球氣候變遷議題。

中山大學海洋科學系教授黃蔚人（右）與博士後研究員高愷嶸（左）透過平衡器進樣式質譜儀，捕捉海洋在颱風期間的呼吸節奏。（記者許麗娟攝）

