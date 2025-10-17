台南週末熱鬧爆棚！浪人季登場 這些路段交管別白跑

浪人祭登場，安平區道路管制示意圖。（圖由南市交通局提供）

這週末台南熱鬧滾滾！10月18、19日市區有多場大型活動登場，預估人潮、車潮湧現。民眾出門前務必先查交通資訊、提早規劃替代路線，才能輕鬆出遊不塞車。

安平區最受矚目的「2025浪人季」，活動自今（17）日至19日在觀夕平台登場，屆時周邊道路包含城平路（安北路至同平路）、安北路（漁濱路至城平路）、漁濱路（安北路至世平一街）及世平一街（漁濱路至城平路）都將實施交通管制。

請繼續往下閱讀...

18日「台南憲上音樂會」將封閉南島路（中華西路二段至建平路）、東南榕大道與西榕大道；19日「2025台南國華松王宴」登場，屆時南島路（中華西路二段至東南榕大道）與東南榕大道也將進行封路。

中西區17日至19日舉辦《一起府城．打開大街》活動，全美戲院前停車廣場（民權路二段、永福路二段）18日晚間將進行管制。

永康區的親子活動「永康小小孩不給糖就搗蛋」同樣在18至19日登場，康橋大道、康橋九街、八街、六街與二街都將封閉。柳營區則有「2025吳晉淮紀念音樂會」，活動期間界和路部分路段將封閉，提醒駕駛減速慢行。

交通局長王銘德表示，週末多場活動預期吸引大量人潮，交通局將在「大台南智慧交通中心」全程監控各主要路段，並與警方保持聯繫，視狀況啟動號誌協控、導引交流道及即時疏導車流。

他也提醒，民眾可先上網查詢活動路段與交通管制資訊，避開壅塞路段。若想參加活動，建議多利用大眾運輸，省下找車位的麻煩。若自行開車或騎車前往，請停放於合法停車區，勿佔用住家出入口。活動期間警方將加強取締違規停車，確保交通順暢與安全。

永康萬聖節交通管制示意圖。（圖由南市交通局提供）

