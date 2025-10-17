為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    本來僅1名粉絲...網友發文打2句話「1日爆增5萬粉」 自己都傻眼

    2025/10/17 12:26 即時新聞／綜合報導
    一名只有「1位粉絲」追蹤的網友發文，要求這位朋友取消關注他，沒想到這篇推文爆紅，這名網友的粉絲也在一天內從1人爆增到5萬人。（取自Threads）

    一名只有「1位粉絲」追蹤的網友發文，要求這位朋友取消關注他，沒想到這篇推文爆紅，這名網友的粉絲也在一天內從1人爆增到5萬人。（取自Threads）

    近期受網友歡迎的社群媒體「Threads」，昨日出現討論度極高的一篇貼文。一名只有「1位粉絲」追蹤的網友發文，要求這位朋友取消關注他，沒想到這篇推文爆紅，這名網友的粉絲也在一天內從1人爆增到5萬人。

    原PO昨日在Threads上發文，貼出自己的帳號頁面，只見他的帳號只有1位粉絲追蹤，他則在文中寫：「請這位粉絲取關（取消關注）我一下，我只想默默當個i人不想被關注。」

    沒想到，就像被Threads的「演算法」惡整了一樣，該篇貼文立刻爆紅，叛逆的台灣網友們紛紛追蹤他的帳號。1天之內，他的帳號從1名粉絲爆增到5萬名粉絲，該篇貼文更有超過500萬次瀏覽、19萬人點讚、8000多則留言，堪稱罕見現象。

    事情的變化，讓原PO始料未及，表示想了一天還是不知道為什麼會這樣。他透露，自己是不太喜歡講話、也不喜歡人多地方的人，連上班都是獨立值班。他表示，爆紅後有人想向他買帳號，但這個帳號對他有特別的回憶，他不會拿來賣或商用；他也想問問這些追蹤的人，希望他這個帳號之後要如何發展？

    昨日深夜他也再次發文強調，帳號不會出售，有很多商家已經聯繫希望他到店吃飯、評論，還有各行業小編和他交流，有的還想請他去就業。至於為什麼一開始不乾脆手動移除粉絲？他也回答，自己只是單純想「皮一下」，然後就變成現在這樣了。

    在 Threads 查看

