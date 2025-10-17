為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹北高中更名陽明交大附中明揭牌 通學步道翻新完工

    2025/10/17 12:44 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北高中新學期正式更名為「國立陽明交通大學附屬高中」，竹北市公所將周邊通學步道全面翻新完工，希望讓師生與家長迎來更安全、便利的通學動線。（竹北市公所提供）

    竹北高中新學期正式更名為「國立陽明交通大學附屬高中」，竹北市公所將周邊通學步道全面翻新完工，希望讓師生與家長迎來更安全、便利的通學動線。（竹北市公所提供）

    國立竹北高中新學期更名為「國立陽明交通大學附屬高中」，竹北市公所趕在明天揭牌前，將周邊通學步道全面翻新完工，希望讓師生與家長迎來更安全、便利的通學動線，也替校園門面注入全新風貌，可謂雙喜臨門！

    陽明交通大學附屬高中正門位於中央路，長期受限於道路幅員不寬、校門口腹地有限，且與中華路口、華興街、新光街交通流交織，尖峰時間家長接送車流與學生徒步進出時，常造成壅塞與安全隱憂。過去人行步道空間更因公共設施雜亂、商家佔用、變電箱及路燈阻擋，導致通行不便，缺少規劃的接送區也加劇了交通壓力。

    竹北市長鄭朝方表示，市公所持續推動校園周邊通學步道改善工程，去年投入7570萬，改善5所位在城區學校的通學動線，陽明交大附中也納入改善。雖然教育非公所權責，但對於學子的通學安全責無旁貸。這次工程加寬人行道路幅，並重新鋪設壓花人行步道，增設10處無障礙斜坡、調整4處行穿線並新增1處行穿線，於路口鋪設警示鋪面及車阻設施等，以確保行人安全。

    鄭朝方進一步提到，施工過程也不乏挑戰，電箱移除後才發現，原來設置在水圳溝蓋上，基礎早已不穩，恐有倒塌危險，所幸及早排除，避免潛在事故。路燈移動則需與台電多次協調，公所也積極處理，確保校門前空間乾淨整齊。

    此外，陽明交大附中校門口設有YouBike站點，為全縣第三大使用量最高的站點。因人行道改善必須暫時影響站點，但考量學生權益，因此採取「半半施工法」，讓綠色運具不中斷，減少對通勤學子的影響。

    鄭朝方說，西城區是竹北學校密度最高的學城，包含義民中學、竹北國小、竹北國中、新社國小，以及未來即將成立的實驗高中。此次陽明交大附中校園周邊通學步道改善工程，不僅解決多年交通安全與人行不便問題，更展現公所營造學子安全上學環境的決心。

    竹北高中新學期正式更名為「國立陽明交通大學附屬高中」，竹北市公所將周邊通學步道全面翻新完工，希望讓師生與家長迎來更安全、便利的通學動線。（竹北市公所提供）

    竹北高中新學期正式更名為「國立陽明交通大學附屬高中」，竹北市公所將周邊通學步道全面翻新完工，希望讓師生與家長迎來更安全、便利的通學動線。（竹北市公所提供）

