    首頁 > 生活

    高雄6大地標粉紅點燈延長到23點 陳其邁︰把粉絲放在「心中C位」

    2025/10/17 13:08 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市政府與商家合力推出多項應援活動與優惠，歡迎BLACKPINK與大批粉絲來高雄玩。（高市府提供）

    韓國女團BLACKPINK本月18、19日到高雄舉辦演唱會，高市府與主辦單位連7晚於6大地標進行粉紅色點燈活動「LIGHT UP 高雄 IN PINK」；市長陳其邁今宣布，粉紅點燈原本每晚只到22:30，今起將延長到11時才結束，強調把粉絲們放在「心中的C位」。

    陳其邁今表示，配合BLACKPINK到高雄，總共有6個地標再加上他的頭，都會變成粉紅色；他同時宣布6個地標粉紅點燈時間，從每晚22:30結束延長到11點結束。

    他提到除了6大地標，民間很多企業、建築也紛紛加入粉紅點燈行列，他知道的有H2O、中鋼大樓等，代表非常多民間企業也「粉」歡迎BLACKPINK的粉絲，凸顯高雄是一個非常熱情的一個城市。

    陳其邁表示，BLACKPINK兩年前來高雄，事後調查大概有71%粉絲在高雄停留，市府為此配合商圈夜市或餐館等，推出各式各樣的不同優惠。

    他強調，會把粉絲放在心中的C位，希望粉絲來到高雄可以非常融入演唱會氣氛。

    高雄市長陳其邁強調，把粉絲放在「心中的C位」。（記者王榮祥攝）

