    首頁 > 生活

    不只高鐵要寧靜車廂 立院交通委員會：台鐵、捷運、公車都該努力

    2025/10/17 12:16 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵寧靜車廂措施，只要求旅客不要在車廂講電話，需到玄關再講；使用3C產品要戴耳機，但未要求孩童不能發出聲音。（記者吳亮儀攝）

    高鐵寧靜車廂措施，只要求旅客不要在車廂講電話，需到玄關再講；使用3C產品要戴耳機，但未要求孩童不能發出聲音。（記者吳亮儀攝）

    立法院交通委員會在昨天（16日）邀請交通部、衛生福利部及台灣高鐵公司，針對寧靜車廂 政策做報告，主席洪孟楷會後表示，不只高鐵，台鐵、捷運、公車，其實都應該往這個文化、方向來邁進。

    台灣高鐵董事長史哲報告時強調，經檢視9月22日至10月13日期間的執行成果，共計1萬7146件勸導，勸導內容包括車廂講電話49%、使用3C未配戴耳機24%、車廂內成人大聲喧嘩27%，且有近9成旅客支持推動「車廂寧靜文化」。

    史哲表示，民調顯示，「提升車廂寧靜度」已成為社會高度共識，旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，且經過勸導後配合度良好。

    史哲再次澄清並強調，車廂寧靜文化的勸導並「不包含」孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

    針對立委及各種親子旅客的意見，台灣高鐵表示，將持續傾聽，並精進相關的宣導、措施及服務技巧，提升親子友善環境，也呼籲所有旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的友善場域。

    洪孟楷會後表示，一整天聽完詢答都是寧靜車廂，未來立法院要推動寧靜會議室，感覺寧靜還是大家追求的共識，不只高鐵、台鐵、捷運、公車，其實我們都應該往這個文化、方向來邁進。

    圖 圖
    圖 圖
