準「風神」最快明成颱！氣象署公布路徑 今天到明晚不定時有雨

熱帶性低氣壓最快在明天增強為輕度颱風。（氣象署提供）

熱帶性低氣壓TD27在今天（17日）凌晨生成，最快明天增強為輕度颱風「風神」。中央氣象署預報，它的路徑有稍微往南偏一點點，離台灣較遠、發布海上颱風警報機率很低，但今天起到明天風向逐漸轉為東北風，北部迎風面會不定時有雨。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天到明天白天風向逐漸轉為東北風，台灣東北部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，東部、東南部及大台北地區有零星短暫陣雨，明天（18日）晚間開始明顯轉變，東北季風增強，北部及東北部地區氣溫下降。

劉沛滕說，今天凌晨2點原在菲律賓東方海面的熱帶擾動已經增強為熱帶性低氣壓（TD），預計明天或是後天發展成颱風，路線一路往西、會離台灣較遠，且路徑略略往南偏一點點，海上警報機率較低，但是外圍雲系環流和水氣仍會影響台灣，下週日（19日）起開始大雨或豪雨。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

今天、明天白天仍要注意高溫。（氣象署提供）

週六晚東北季風報到，氣溫開始下滑。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

