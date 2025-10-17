新北明年迎接自動化抽水站 侯友宜：防洪邁向「零時差」

新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜17日出席「塔寮坑二抽水站自動化」啟動工程，此為新北市境內抽水站自動化首案，工程經費4655萬元，由中央全額挹注，預計明年6月可完工，侯友宜指出，塔寮坑二抽水站升級為自動化，將可更快速地因應極端強降雨，讓防洪工作大躍進，邁向「零時差」，全力守護市民安全。

侯友宜表示，透過自動化工程，抽水站將建立一套「中央監控環狀網路」，將所有設備都串聯起來，可根據水位自動啟停，大幅提升防汛效率，也可以降低人員現場操作風險，他表示，塔寮坑二抽水站明年將迎接自動化，並朝向新北市首座智慧化抽水站上線目標邁進，完工後，它將與塔寮坑抽水站及興建中的塔寮坑三抽水站聯合操作，形成更契合的防洪系統，可全面大幅降低新莊地區積淹水機率，建構更堅固的防洪網。

請繼續往下閱讀...

水利局長宋德仁表示，新莊地區因地勢較低窪，長年面對淹水風險，水利局這幾年陸續推動多項改善工程，2023年塔寮坑抽水站機組更新，將啟抽水位由EL4m調降至EL2.5m，降低1.5公尺；去年更進一步將塔寮坑二抽水站的啟抽水位，從EL7m大幅降至EL5.2m，降低1.8公尺，透過這些改善使塔寮坑溪流域額外增加12萬5千噸的滯洪空間，大大提升整體的防洪能力。

宋德仁指出，新北市已建置全國首個「智慧防汛平台」，整合淹水感測器、水位計、雨量站和即時影像，只要透過手機，就能全面掌握水情狀況，並透過AI技術研判積淹水風險，導入AI技術學習歷史經驗，並結合混合實境（MR），讓操作人員僅需配戴頭戴裝置，就能不受時空限制遠端操控抽水站，全面提升防汛管理效能與城市防災韌性。

新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法