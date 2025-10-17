為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北明年迎接自動化抽水站 侯友宜：防洪邁向「零時差」

    2025/10/17 12:34 記者翁聿煌／新北報導
    新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

    新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜17日出席「塔寮坑二抽水站自動化」啟動工程，此為新北市境內抽水站自動化首案，工程經費4655萬元，由中央全額挹注，預計明年6月可完工，侯友宜指出，塔寮坑二抽水站升級為自動化，將可更快速地因應極端強降雨，讓防洪工作大躍進，邁向「零時差」，全力守護市民安全。

    侯友宜表示，透過自動化工程，抽水站將建立一套「中央監控環狀網路」，將所有設備都串聯起來，可根據水位自動啟停，大幅提升防汛效率，也可以降低人員現場操作風險，他表示，塔寮坑二抽水站明年將迎接自動化，並朝向新北市首座智慧化抽水站上線目標邁進，完工後，它將與塔寮坑抽水站及興建中的塔寮坑三抽水站聯合操作，形成更契合的防洪系統，可全面大幅降低新莊地區積淹水機率，建構更堅固的防洪網。

    水利局長宋德仁表示，新莊地區因地勢較低窪，長年面對淹水風險，水利局這幾年陸續推動多項改善工程，2023年塔寮坑抽水站機組更新，將啟抽水位由EL4m調降至EL2.5m，降低1.5公尺；去年更進一步將塔寮坑二抽水站的啟抽水位，從EL7m大幅降至EL5.2m，降低1.8公尺，透過這些改善使塔寮坑溪流域額外增加12萬5千噸的滯洪空間，大大提升整體的防洪能力。

    宋德仁指出，新北市已建置全國首個「智慧防汛平台」，整合淹水感測器、水位計、雨量站和即時影像，只要透過手機，就能全面掌握水情狀況，並透過AI技術研判積淹水風險，導入AI技術學習歷史經驗，並結合混合實境（MR），讓操作人員僅需配戴頭戴裝置，就能不受時空限制遠端操控抽水站，全面提升防汛管理效能與城市防災韌性。

    新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

    新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

    新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

    新北市新莊塔寮坑二抽水站，將於明年6月啟用自動化控制系統。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播