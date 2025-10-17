「好動頭份 哈囉WIN」！K-POP大賽、萬聖踩街、潘若迪帶動跳 10/25尚順廣場登場

頭份市公所為秋季育樂「好動頭份 哈囉WIN」活動宣傳。（圖由頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市年度秋季育樂活動「好動頭份 哈囉WIN」，將於19日在頭份國中大操場，以市民趣味運動會打頭陣，25日則結合萬聖節，在尚順廣場的天橋廣場辦理K-POP舞蹈大賽、有氧派對等，市公所歡迎民眾參與，跟著「有氧天王」潘若迪一起動一動。

頭份市公所今（17）日上午為活動宣傳，市長羅雪珠授旗給各社區，預祝都獲好成績。此外，羅雪珠也宣布，25日下午2點在尚順廣場的天橋廣場登場的K-POP舞蹈大賽，將有來自台北市、新北市、台中市、新竹市及頭份、竹南的15支隊伍較勁參賽，精彩可期。

K-POP舞蹈大賽結束後，有頭份青商會搭配頭份市公所舉辦的「YOYO帶路、萌鬼出行」萬聖節變裝踩街活動，邀請東森YOYO家族的KIWI姐姐、蔓越莓姐姐跟小朋友一起大鬧萬聖節。

25日下午5點就由有氧天王潘若迪登場，帶領星級團隊大跳有氧舞蹈，市公所現場也提供打卡送頭份市專屬涼感巾活動，歡迎民眾參與。

