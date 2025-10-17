為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「好動頭份 哈囉WIN」！K-POP大賽、萬聖踩街、潘若迪帶動跳 10/25尚順廣場登場

    2025/10/17 12:29 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市公所為秋季育樂「好動頭份 哈囉WIN」活動宣傳。（圖由頭份市公所提供）

    頭份市公所為秋季育樂「好動頭份 哈囉WIN」活動宣傳。（圖由頭份市公所提供）

    苗栗縣頭份市年度秋季育樂活動「好動頭份 哈囉WIN」，將於19日在頭份國中大操場，以市民趣味運動會打頭陣，25日則結合萬聖節，在尚順廣場的天橋廣場辦理K-POP舞蹈大賽、有氧派對等，市公所歡迎民眾參與，跟著「有氧天王」潘若迪一起動一動。

    頭份市公所今（17）日上午為活動宣傳，市長羅雪珠授旗給各社區，預祝都獲好成績。此外，羅雪珠也宣布，25日下午2點在尚順廣場的天橋廣場登場的K-POP舞蹈大賽，將有來自台北市、新北市、台中市、新竹市及頭份、竹南的15支隊伍較勁參賽，精彩可期。

    K-POP舞蹈大賽結束後，有頭份青商會搭配頭份市公所舉辦的「YOYO帶路、萌鬼出行」萬聖節變裝踩街活動，邀請東森YOYO家族的KIWI姐姐、蔓越莓姐姐跟小朋友一起大鬧萬聖節。

    25日下午5點就由有氧天王潘若迪登場，帶領星級團隊大跳有氧舞蹈，市公所現場也提供打卡送頭份市專屬涼感巾活動，歡迎民眾參與。

    「好動頭份 哈囉WIN」活動，19日在頭份國中大操場，以市民趣味運動會打頭陣，25日則結合萬聖節，在尚順廣場的天橋廣場辦理K-POP舞蹈大賽、有氧派對等，市公所歡迎民眾參與，跟著「有氧天王」潘若迪一起動一動。（圖由頭份市公所提供）

    「好動頭份 哈囉WIN」活動，19日在頭份國中大操場，以市民趣味運動會打頭陣，25日則結合萬聖節，在尚順廣場的天橋廣場辦理K-POP舞蹈大賽、有氧派對等，市公所歡迎民眾參與，跟著「有氧天王」潘若迪一起動一動。（圖由頭份市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播