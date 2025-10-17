外媒狂報導便秘17天「大腸塞滿糞」！主角是台灣人 怒發聲曝實情

該張X光照，近年來不時出現在國內、外內容農場；甚至有泰國醫生轉載高談闊論。（取自泰國網站）

過去幾年，國外媒體及網路上不時出現一張X光照片，稱照片屬於23歲台灣女性，因「便祕17天」，導致糞便堆積擠壓至胸腔。然而，當事人今日在社群發文大罵相關報導全部是亂寫，她當初只是單純分享「鋇顯影劑攝影」的心得而已，沒想到照片被濫傳，現在每次看到下方留言都會很難過。

該張X光照，近年來不時出現在國內、外內容農場，內容都指照片主人23歲台灣女子因為便秘導致糞便堆積，甚至稱擠壓到胸腔。甚至有泰國醫師也分享到粉專，還高談闊論，稱是因為她日常習慣不好，飲水不足、攝取膳食纖維過少，才會如此。

請繼續往下閱讀...

X光照本人今日在Threads上發文 表示，最近這張照片又浮出水面，被國外內容農場報導，甚至被台灣網路媒體轉載。內容全部造假不實、太誇張，所以她決定發文澄清。

她表示，這是一張鋇劑顯影照，大腸需要「完全排空」才能灌藥劑拍顯影照，所以裡面「一點糞便都沒有」，更沒有衝破結腸，她也沒有去手術，「我今年28歲了還是活得好好的」。她表示，當初只是分享心得，照片被濫傳甚至造謠，是始料未及的，希望大家看到不實資訊都能有分辨的能力。

至於為什麼看起來像大腸跑到胸腔？也有不少醫學專業網友留言，表示從X光看來，大腸完全沒有超過橫膈膜，所以沒有進入胸腔。只是原PO本人應該很瘦，加上X光片角度、呈現出來的畫面，才會看起來像是大腸跑到胸部，實際上並沒有超過橫膈膜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法