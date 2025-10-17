為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北水舞嘉年華10/19最終場再現「水火共舞」 明後日輪播全系列曲目

    2025/10/17 12:03 記者孫唯容／台北報導
    2025台北水舞嘉年華最後一天將再現「水火共舞」，結合水柱、火焰與光影特效，呈現震撼視覺饗宴。（北市觀傳局提供）

    今年「台北水舞嘉年華」最終場「追愛音樂祭」活動，將在10月19日登場，民眾在當天可以欣賞「人水共舞」與「水火共舞」展演，10月18、19日最後兩天，水舞嘉年華也將輪播全系列的水舞曲目，帶領觀眾重溫嘉年華每週的璀璨瞬間。

    觀傳局表示，「追愛音樂祭」將由青春洋溢的IDOL光之美少女率先開場，炒熱氣氛，獨立樂團「Traveller旅人」與YOYO藝人跨界演出改編版的〈卡加布列島〉，以搖滾風格重新詮釋，喚起跨世代的童年記憶，創作歌手「賈子承」以溫暖療癒的歌聲，唱出動人心弦的故事；壓軸登場的歌壇新星「鄒序」，則將用深情旋律，為今年台北水舞嘉年華畫下最浪漫的句點。

    觀傳局指出，「水火共舞」將在19日晚間7時壓軸回歸，晚間6時30分登場的「人水共舞」，由YOYO藝人帶來星光踢踏舞與絢麗水舞互動，打造夢幻又歡樂的水岸夜晚。本週六10月18日主題活動「彩虹之夜」將在水岸舞台熱力登場，由DJ帶來嗨翻全場的金曲拼盤，並有YOYO藝人浣熊哥哥攜手國際卡通IP「第一戰隊」合作演出，連續兩晚精彩不間斷。

    觀傳局提醒，10月19日「水火共舞」將於晚間7時登場，6時45分至7時20分松河街部分路段（中坡北路至水福宮前），將管制車輛通行只出不進，另基四門亦於晚間7時至7時20分管制只出不進，請民眾配合警察與工作人員指引，共同維護觀賞安全與品質。

