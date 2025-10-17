天天塞！彰化和美大橋引道施工 上下班陷「交通黑暗期」

和美大橋和美端引道工程進行交通管制，連日來大塞車。（圖由賴清美提供）

彰化縣和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，第一階段從14日起至今年底封閉省道台61乙線美港公路西行線（往伸港方向），由於原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，連日來交通尖峰時段造成嚴重塞車，用路人抱怨連連，縣議員賴清美今天（17日）前往查看發現有人員現場疏導交通，壅塞情形稍有紓緩，她研判還有許多用路人不知替代道路，相關單位應加強宣導。

依據台中市政府官網顯示，用路人改道替代道路，往全興工業區改道建議方向，用路人若從伸港出發，可由美港公路接興工路；從國道3號和美交流道出發，則由嘉卿路1段接彰興路6段再接興工路。往伸港改道建議方向，從全興工業區出發，由興工路接美港公路；從和美交流道出發，則由嘉卿路1段接彰新路6段再接美港公路。往和美交流道改道建議方向，從全興工業區出發，由興工路接彰新路6段再接嘉卿路1段；從伸港出發，由美港公路接彰新路6段再接嘉卿路1段。

縣議員賴清美指出，施工管制交通長達1年，由這幾天上班、下班車潮壅塞來看，還是有許多用路人不知道替代道路如何走，希望相關單位繼續加強宣導。

和美大橋目前工程進度已近8成，和美端引道工程啟動3階段交通管制，第1階段為即日起到12月31日封閉美港公路西行線，第2階段明年元旦到8月31日封閉東行線，第3階段從明年8月31日到10月31日封閉雙向內側車道。

和美大橋和美端引道工程交通管制，和美警方派員疏導交通。（圖由賴清美提供）

和美大橋和美端引道工程進行交通管制，今天仍相當壅塞。（圖由賴清美提供）

和美大橋和美端引道工程將分3階段交通管制，建議行駛替代路線。（資料照）

