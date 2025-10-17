小朋友抱怨看不懂！電子遊戲機充斥簡體字 民代質疑中市府把關不力

多位民進黨市議員批中市電子遊戲機都是簡體字，市府把關不力。（記者蘇金鳳攝）

台中市有相當多電子遊戲機，但螢幕上文字都是簡體字，小朋友都說看不懂，今天多位中市議員要求市府正視問題的嚴重性，不要讓簡體字文化滲透取代正體字。

經發局長張峯源表示，經濟部已公告要修正《電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法》，未來電子遊戲機等文字不能用簡體字，會跟經濟部密集協商，市府也會同步做修正自治條例，若中央修得比較慢，可先修正中市自治條例。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤於今日在市議會指出，接獲民眾陳情，電子遊戲機上都是簡體字。

陳俞融強調，這位陳情的家長表示，小孩對她說，電玩機上的文字都看不懂，她至5家大型百貨購物中心，電玩機的內容竟是滿滿簡體字，經發局竟視若無睹，擔心對青少年文字使用習慣產生潛移默化的負面影響，要求政府應將機台文字使用納入管理規範。

陳俞融並指出，經發局2022年共稽查了430家次，只開出8件違規 、2023年稽查410家次，開罰3件，2024年稽查385家次，開罰3件，但違規態樣，皆是「未投保公共意外責任險」、「未辦理營業面積變更」、「陳列未經評鑑之機台」或「未禁止未成年人進入」等，對機台螢幕上顯示的簡體字內容，完全視而不見。

議員陳淑華指出，除了機台外型，也應注意機台的內部，有非常多進口中國製產品以洗產地的方式來台，剪標貼牌，以假台製產品在台販售，她要求市府要有效管理，不要讓洗產地的中國產品進入台灣。

議員陳雅惠批評，市府任由簡體字出現在合法遊戲機台，已嚴重損及公部門形象與文化自信，呼籲市府全面清查。

張峯源表示，除了中央要修法，在商品標示法有規範，所有商品必須用正體中文標示，會引用此條法律精神，把電子遊戲機視為商品概念，來進行管理。

