為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復節連假 公路局預估蘇花路廊10/24南下湧入11000輛次

    2025/10/17 11:32 記者游太郎／花蓮報導
    公路局東區養護工程分局預估，連續假期前期（24日）為南下返鄉車流，首日（24日）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有11000輛次。（公路局提供）

    公路局東區養護工程分局預估，連續假期前期（24日）為南下返鄉車流，首日（24日）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有11000輛次。（公路局提供）

    114年光復節連續假期自24日（星期五）至26日（星期日）共3日，公路局東區養護工程分局預估，連續假期前期（24日）為南下返鄉車流，首日（24日）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有11000輛次，當日首波車潮將於清晨6時起湧現，尖峰時段最高車流量每小時將達850輛以上，車多時段每小時平均車流量約750至850輛，車潮預計將持續至上午10時以後緩解。

    假期後期（26日）以北返車流為主，第3天（26日）北上旅次全日交通量約有10600輛次，車潮預估於上午11時起湧現，將持續至下午2時以後緩解。

    蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線為車輛疏導路線，請往返花蓮至蘇澳的長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

    公路局東區養護工程分局表示，為因應台9線光復鄉救災疏導措施，請長途旅次用路人行駛「台11線」及「台30線」替代路線分流如下：

    一、花蓮↔台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

    二、花蓮↔瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

    公路局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

    另因應連假匯入蘇花路廊的車潮，將藉由時段性車種管制紓解尖峰時段車流，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

    一、114年10月24日：5至17時（雙向）。

    二、114年10月25日：7至11時（雙向）。

    三、114年10月26日：12至18時（雙向）。

    公路局公告光復節假期馬太鞍溪橋路段替代路線。（公路局提供）

    公路局公告光復節假期馬太鞍溪橋路段替代路線。（公路局提供）

    公路局公告光復節連續假期蘇花路廊替代路線及各項因應措施。（公路局提供）

    公路局公告光復節連續假期蘇花路廊替代路線及各項因應措施。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播