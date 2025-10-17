光復節連假 公路局預估蘇花路廊10/24南下湧入11000輛次

公路局東區養護工程分局預估，連續假期前期（24日）為南下返鄉車流，首日（24日）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有11000輛次。（公路局提供）

114年光復節連續假期自24日（星期五）至26日（星期日）共3日，公路局東區養護工程分局預估，連續假期前期（24日）為南下返鄉車流，首日（24日）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有11000輛次，當日首波車潮將於清晨6時起湧現，尖峰時段最高車流量每小時將達850輛以上，車多時段每小時平均車流量約750至850輛，車潮預計將持續至上午10時以後緩解。

假期後期（26日）以北返車流為主，第3天（26日）北上旅次全日交通量約有10600輛次，車潮預估於上午11時起湧現，將持續至下午2時以後緩解。

請繼續往下閱讀...

蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線為車輛疏導路線，請往返花蓮至蘇澳的長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局表示，為因應台9線光復鄉救災疏導措施，請長途旅次用路人行駛「台11線」及「台30線」替代路線分流如下：

一、花蓮↔台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

二、花蓮↔瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

公路局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

另因應連假匯入蘇花路廊的車潮，將藉由時段性車種管制紓解尖峰時段車流，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、114年10月24日：5至17時（雙向）。

二、114年10月25日：7至11時（雙向）。

三、114年10月26日：12至18時（雙向）。

公路局公告光復節假期馬太鞍溪橋路段替代路線。（公路局提供）

公路局公告光復節連續假期蘇花路廊替代路線及各項因應措施。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法