    首頁 > 生活

    花蓮光復鄉明下午防颱演習街道清空！協調所募集千張床墊

    2025/10/17 11:45 記者劉人瑋／花蓮報導
    中央前進協調所告知明天下午2時開始防颱演練、街道清空，同時也募集善心人士捐床墊。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣光復鄉防颱實練明下午2時至5時舉行，今早中央前進協調所記者會宣布通知、疏散措施，也呼籲演習期間從車站進入者只能留在車站、此時不進鄉內，民車、民眾不得出現街道上，可行動、需疏散的村民需到疏散點乘車離去。另，協調所也請社會善心人士協助捐助千張可供老人使用床墊。

    總協調官季連成宣布，情境設定累積雨量到200mm，並在台北的民防指揮部下令地方警察團體啟動手機CBS警告系統同步發放，會加駐「演習」。廣播系統目前不盡理想，如聽不到、功效不足情況皆有，因此會配警車、消防車巡迴廣播都能聽到。再者即時設定情境水位到高1公尺啟動堰塞湖警報、啟動防空和河川警報。

    撤離部分，一般性民眾用遊覽車與巴士，撤平房民眾到收容中心。復康巴士、救護車載臥床老人、患者、孕婦，但這些人不需實際上車，為「動車不動人」階段，車子到門口就算成功，車輛待上10分鐘以算成「將當事人送上車」時間再離去，最後再視結果是否能在預定時間抵達安全處所。

    季連成呼籲，演習當時已在佛祖街工作的志工可繼續動作，救災工程車輛不受管制，一般車輛與民眾不得在街道出現，此時下火車民眾會被安排在陰涼處等待。另，由於安置中心床墊不足，特別是老人更需舒適床墊，季連成也呼籲社會善心人士協助，所獲床墊也可在未來繼續使用於當地安置。

