風櫃國小永續釣魚日 企業與澎科大聯手打造海洋資源永續天堂

風櫃國小永續釣魚日，讓海洋資源永續深植學生心中。（風櫃國小提供）

澎湖縣風櫃國小在風櫃東漁港進行了一場別開生面的「永續釣魚日」活動，澎湖科技大學海洋遊憩系教授黃妍榛帶領釣魚教練與大學生組成的「夢幻釣魚團隊」，在企業夥伴POYA寶雅的支持下，帶領孩子們體驗安全又友善的海邊釣魚課，最重要說將永續海洋資源觀念，深植於澎湖未來希望的主人翁心中。

活動中有些學生，第一次學會如何拿竿、拋線、感受魚訊的瞬間，臉上滿是專注與驚喜。每1條魚線的牽動，不只是釣魚技巧的練習，更是1堂關於「尊重海洋生命」的課。指導老師教導學生辨識魚種、了解何者應放流，讓孩子們明白，釣魚不只是捕撈，更是對海洋的一種回饋與守護。

風櫃國小將港口化為天然教室，讓海洋教育從課本走進真實世界，學生們在親海的體驗中學習永續思維，也在等待魚訊的過程中培養了耐心與專注。風櫃國小表示，感謝寶雅企業關注海洋教育，也感謝澎科大專業團隊的協力，使這場活動不只是「釣魚」，更是一場寓教於樂的永續行動。孩子們在活動後紛紛表示，「原來愛海洋可以從一根釣線開始！」

這場「永續釣魚日」不僅串連了教育、學術與企業的力量，也為澎湖的海洋教育寫下新的篇章，讓下一代用行動傳遞對海洋的情感與責任。最重要的是透過正確理念傳遞，將永續海洋資源理念深植於澎湖人心中。

大海就是澎湖學子的教室，從小培養學子永續海洋資源。（風櫃國小提供）

