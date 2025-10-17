他搭台鐵吃肉被鄰座阿姨嫌臭 PO文曝光掀網論戰

台鐵列車示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

每個人飲食習慣不同，1名網友分享，他在台鐵上吃小香腸時，忽然被旁邊座位阿姨強說「你知道肉味很臭嗎？」感到委屈之餘將此發布社群平台尋求幫助，PO文曝光後引發網友熱烈討論。

這名網友15日於Dcard論壇發文提及，由於早餐沒吃、低血糖快在車上昏倒了，搭乘台鐵前於超商購入培根筆管麵、小香腸，孰料吃到一半旁邊阿姨冒出一句「怎麼吃肉、你知道肉味道很臭嗎、你根本不懂尊重素食者」，原PO無奈地說，「我也不知道台鐵隨機安排位置是誰」、「我不知道吃肉是違法什麼法律」。

請繼續往下閱讀...

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「回她：阿姨，你也是肉做的，你很臭」、「叫他不要搭車，開車好了，台鐵上本來就可以吃東西」、「吃素吃葷都有神經病，這個可跟素食者沒什麼關聯，吃葷的發神經更多，所以不能這樣概論」、「還是想說老話：不是吃素的問題，是那些硬要管別人的人有問題，我吃素但不會管別人吃不吃素，大概就像壞人老了變老壞人（是這樣說嗎）純粹是那個人本身個性問題」。

不過，也有網友認為，「我早上聞到味道重的食物會蠻想吐的......密閉空間還是不要吃影響別人的食物，可以改帶水果、麵包、饅頭、優格這種輕食」、「公共場合密閉空間吃味道重的確會影響他人」、「我記得那個小香腸味道真的蠻重的」。

1名網友分享，他在台鐵上吃肉被罵。（圖擷取自Dcard）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法