農業部推酪農智農技術包 機器人、電腦幫清潔牧場兼顧乳牛健康

隨農業從業人員高齡化與缺工，需藉由科技協助紓緩相關問題，其中酪農產業勞力密集，農業部近年發展多項酪農智慧農業技術套組，整合成技術包，包含可自動清掃牛糞的清糞機，還有自動餵食機等，並發展熱影像辨識技術，可隨時監控乳牛的乳房是否有發炎。

農業部近年投入開發智慧農業技術，盼協助解決缺工難題，酪農產業中過去都需要倚賴人力清掃牛舍、餵食，並判定乳牛體態與健康情況等，現在則是機器人與電腦都可代勞。

農業部畜試所開發「牛乳房炎熱影像檢測辨識技術」，應用紅外線熱像儀拍攝牛隻乳房，以評估該部位是否發炎，還開發「數位影像輔助乳牛體態評分判定技術」，可及時發現異常，減少牛隻進行檢查、採樣或治療時之緊迫，以及降低人員碰觸牛隻產生意外傷害風險，並開發餵飼車和清糞機，大幅減少清潔餵食的時間與人力成本，畜試所進一步說明，清糞機類似目前家用的掃地機器人，可設定路徑，定時清理，可讓牧場常保整潔，減少疫病傳播風險。

農業部科技司表示，相關技術已經整合成技術包，希望可推廣到牧場，提升國內酪農產業的產乳品質與效率。

