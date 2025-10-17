為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄海洋派對創意造筏 10/25、26大港橋趣味開划

    2025/10/17 10:49 記者許麗娟／高雄報導
    高雄創意造筏競賽，不僅結合環保與創意，還考驗下水後能筏、筏得快。（高雄市運發局提供）

    高雄創意造筏競賽，不僅結合環保與創意，還考驗下水後能筏、筏得快。（高雄市運發局提供）

    高雄海洋派對10月24至26日登場，25、26日下午在大港橋周邊水域也將舉行2025高雄創意造筏競賽。今年以「環保×創意×高雄特色」為主軸，參賽隊伍不僅要以廢棄物打造創意船筏，還要結合高雄特色，屆時將以顏色分組對抗，目前已有近百組報名，截至20日報名截止前尚餘個位數名額，高雄市運動發展局向創意大師、造筏好手招手，競賽還有獎金可拿。

    運發局長侯尊堯指出，高雄創意造筏活動已經進入第3屆，每年報名前夕都讓不少隊伍摩拳擦掌準備讓創意再進級，今年一開放報名，短短1個月已有近百組報名，去年賽事表現優異並引領話題的參賽強隊，像是榮獲「創意造型獎」冠軍的左營高中-蓮潭樂水隊、季軍的FRM台灣獼猴隊-瘋狂飛馬號、「乘風破浪獎」亞軍的滑到塞納河隊等，今年也將再次登場較量。

    侯尊堯表示，參賽隊伍須以回收再利用材料打造筏艇，禁止使用保麗龍，鼓勵創意造型與環保理念結合。筏艇尺寸限長4公尺、寬2公尺內，每隊2至6人，以紅、橙、黃、綠、藍5色主題設計呈現，並以造型創意、環保理念與高雄特色作為主要評分指標。

    不僅報名出賽即有參賽補助，競賽亦「創意造型獎」、「環保永續獎」、「最佳人氣獎」及最高榮譽「年度MVP獎」等多項獎項，總獎金超過10萬元，現場觀眾參加人氣票選，還能進行抽獎活動，2天活動除了造筏主賽事外，現場還設有SUP立式划槳、獨木舟與綁筏體驗區，邀請民眾到場觀賽同歡、親水。

    創意造筏競賽充滿趣味與歡笑。（高雄市運發局提供）

    創意造筏競賽充滿趣味與歡笑。（高雄市運發局提供）

    創意造筏競賽充滿趣味與歡笑。（高雄市運發局提供）

    創意造筏競賽充滿趣味與歡笑。（高雄市運發局提供）

