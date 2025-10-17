好美英雄會明登場 挖蛤、造舟、做竹筏

全家合力造舟的畫面是最美麗的風景。（好美船屋提供）

第二屆「好美英雄會」第二梯次將於明天（18日）登場，雖然早已經額滿，仍有許多人想要參與，主辦單位表示，歡迎大家來看熱鬧，如果喜歡這種別具一格的活動，明年第三屆「好美英雄會」手刀要快，以免再度向隅。

好美船屋執行長鄭怡雯表示，去年首度舉辦「好美英雄會」獲得熱烈迴響，今年特別安排10月11與10月18日兩個梯次，每場限額80位，依舊炙手可熱，出現秒殺的盛況。因而第二梯次大家要求開放至100人，雖然仍有向隅者表達共襄盛舉的意願，但為了確保品質，無法再開放，但歡迎來看熱鬧，體驗一下現場歡樂的氣氛。

鄭怡雯指出，好美英雄會上午安排參加者進到文蛤池親手挖文蛤，有些人一開始小心翼翼避免衣服碰到水，但看到其他人泡在水中大有斬獲，也跟著蹲在水裡挖起文蛤，有現輸人不輸陣的氣魄。

瘋狂造舟競賽已成了活動的焦點，參賽者必須先使用廢蚵棚的竹子做竹筏，考驗技巧與體力，如果沒有將竹筏紮實，下水划起來可能會分解，各組成員分工合作，團結一心造舟的景象也成了最美的畫面。

鄭怡雯說，向隅者雖然不能摸文蛤、造舟與享用美食，但可以到場觀賞加油，順道逛好美3D彩繪、品嚐在地美味料理，到有天空之鏡美景的好美沙灘戲水，將好美的回憶帶回家，明年再來當好美英雄。

好美英雄會別具一格的划竹筏競賽。（好美船屋提供）

好美英雄會趣味橫生的挖文蛤比賽。（好美船屋提供）

