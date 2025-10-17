一輩子的志工！歸仁女兒陳蕙菁服務地方逾半世紀 榮獲八德獎

「歸仁女兒」陳蕙菁（右2）獲得今年度全國好人好事八德獎的殊榮。（歸仁區公所提供）

台南歸仁的陳蕙菁熱衷社區服務，全力投入長輩與弱勢的照顧，每天更排班在公所、醫院、警分局、圖書館、關懷據點等單位擔任志工，逾半世紀來，愛心不曾間斷，獲得今年度全國好人好事代表「八德獎」殊榮。

陳蕙菁從1970年代起，就自費投入社區服務，親自關懷獨居長輩，從料理、送餐、沐浴、照護，到陪同就醫，全心投入，始終如一。

陳蕙菁更長年捐款幫助弱勢戶，將「善心」化成生活日常，用行動實踐「助人為樂」的信念，她也希望能藉此拋磚引玉，號召更多社會資源投入公益。

陳蕙菁也謙稱，能夠幫助別人，是一生最開心的事，她只不過盡力去完成「該做的事」，樸實的回應，被認為更能映照出志工最真摯的初心。

陳蕙菁從年輕至今，始終以服務為樂，無論是颳風下雨都親自服務長輩，並關懷需要幫助的居民，地方鄉親都推崇，她的獲獎實至名歸。

歸仁區長朱雅宏說，除了在公所之外，陳蕙菁更是積極參與社福、警察、醫院、藝文等單位的志工，並持續銀髮族關懷、餐飲的服務，熱忱令人感動。

陳蕙菁由歸仁區公所推薦，繼獲得今年台南好人好事代表後，再以長年投入公益、無私奉獻的精神，拿到全國好人好事代表八德獎殊榮，朱雅宏直誇是「地方之光」。

朱雅宏指出，陳蕙菁以「歸仁的女兒、永遠的志工」為人所熟知，逾半世紀來持續奉獻社區，用真誠與行動溫暖地方鄉里。

朱雅宏稱讚陳蕙菁的善行，讓大家看見世間最真誠的溫度，也體現了歸仁人質樸、溫暖的精神。

朱雅宏提到，陳蕙菁的獲獎，也鼓舞更多民眾投入公益，未來將持續支持志願服務發展，讓「說好話、行好事、做好人」的精神，在歸仁發揚光大。

