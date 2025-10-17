風神颱風前夕！ 聽見久違廣播 光復居民驚呼︰是幻聽嗎？

光復鄉大馬太鞍平馬活動中心的廣播器材修好了，但被村民投訴聲音嗡嗡嗡，離太遠仍會聽不到。（記者花孟璟攝）

大馬村長︰村民投訴 嗡嗡嗡聽不清楚

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重災區光復鄉，15個廣播器幾乎全部壞光光，只有3個完好。光復鄉公所昨動起來，新設12套廣播器材，加上舊的共15套，昨天測試讓居民超感動，壞了多年的廣播器終於好了，「一開始還以為是幻聽」！也有村民投訴「嗡嗡嗡、聲音模糊」。大馬村長王梓安認為，建議直接警局播海嘯警報，一聽到就會馬上跑！

電視廣告「張君雅小妹妹，您家的泡麵煮好了」，廣告中有趣的對白讓人發笑，但災難時村長廣播都沒聲音，可就一點都不好笑！光復鄉全鄉共15套廣播器材大多損壞，災後進行的統計共有12套無法使用，鄉公所秘書張源寶說，昨已由建設處協助修復，共新設12套，經過村長測試，目前全鄉廣播器的主機、喇叭都可以正常運作。

風神颱風尚未抵達，部落居民昨在家聽到久違的「村長廣播」，以阿美族語說著「廣播系統測試」，北富村居民直呼「以為是幻聽」，沒想到真的是壞掉超過4年的廣播器修好了，但是壞掉4年才修好真的有誇張。

村民︰壞掉4年才修好 真的誇張

災前撤離全村居民而沒有任何人命傷亡，光復鄉大馬村長王梓安說，原本的廣播器已經壞了好多年，村子昨天由鄉公所建設課在平馬活動中心、香草場活動中心各裝一套，結果測試完廣播「村辦公室電話接不完」，因為離開活動中心遠一點，聲音就模模糊糊、嗡嗡嗡聽不清楚。他說，可能是主機的問題推不動喇叭。

「風神颱風要來，村民都很緊張」，王梓安說，目前除了會派車輛沿街廣播，他認為最有效的廣播還是警察局的海嘯警報，像防空警報的海嘯警報聲音一出來，大家就會知道要跑。

對此光復鄉公所建設課表示，針對廣播器民眾反映聲音聽不到、需要補強，會再請村長與村民協調，可能會在部分民宅屋頂拉線裝補強的擴音喇叭，以擴大廣播器材效果。

