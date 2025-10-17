爆維管弊案！歷經9年 宜蘭河濱公園、縣政中心再互換管理權

宜蘭河濱公園爆發維護管理弊案，宜蘭市公所盼交還縣府管理。（記者游明金攝）

宜蘭縣政中心、宜蘭河濱公園公共設施，目前分別由宜蘭縣政府、宜蘭市公所各自維護管理。但宜蘭河濱公園爆發維管弊案，市公所盼交還縣府管理；縣府則要求市公所接回縣政中心維管。雙方討論後達成共識，歷經9年後，決定再度互換管理權並於明年1月1日前完成移交。

宜蘭河濱公園是縣政府向經濟部水利署第1河川分署申請土地許可使用，並完成籃球場、自行車道等相關建設；水利署要求建置單位須負起維護管理責任，原本由府維護管理。

請繼續往下閱讀...

但宜蘭市公所認為，市民在河濱公園休閒運動人口很多，市公所希望負起維管責任，回應市民實際需求；縣府與宜蘭市公所討論後，在105年4月將宜蘭河濱公園（西門橋至宜興橋範圍）交由市公所維護管理。

另，宜蘭市公所原本管理的宜蘭縣政中心停車場用地、道路用地、人行步道、公園用地、路燈及路樹等相關設施，則提前在105年1月交由宜蘭縣政府管理，各公共設施用地所有權一併移轉及完成管理機關變更登記。

後來，宜蘭河濱公園維管採購案，因宜蘭市民代表會主席林智勇介入爆發貪污弊案，導致林智勇與多名市公所官員被判刑。地方認為，河濱公園維護管理不易，招標亦困難，希望交還給縣政府維護管理，市長陳美玲與縣議員林錫明都多次提出建議。

縣府研議，若市公所交還河濱公園，就應同步接回縣政中心維護管理權責；經陳美玲拜會代理縣長林茂盛討論後達成共識，並作成3點決議：

1、宜蘭河濱公園範圍，由宜興橋至西門橋之間，高灘地、自行車道、路燈、籃球場等設施，以及宜蘭河橋下公廁、舊橋遺址移由宜蘭縣政府管理。

2、宜蘭縣政中心公共設施（道路、路燈、人行步道、退縮帶、植栽、廣場、公園、綠地、兒童遊戲場及停車場等）移由宜蘭市公所管理。

3、後續由縣府相關單位與宜蘭市公所辦理維管對接作業，並於115年1月1日前完成移交。

宜縣府則要求市公所同步接回縣政中心的維護管理；雙方討論後已達成共識。（記者游明金攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法