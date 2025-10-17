嘉市崇文國小攜手世界展望會 募款8萬5援助花蓮光復

崇文國小師生、家長捐款，化身愛心超人援助花蓮光復災區。（世界展望會提供）

花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍堰塞湖溢流導致嚴重洪災，目前復原工作還在持續，嘉義市崇文國小與台灣世界展望會合作，在校內朝會時愛心義募，全校師生、家長熱烈響應，募集到8萬5806元捐款，化身「愛心超人」投入世界展望會「國內緊急救援行動」，援助花蓮光復災民。

在崇文國小校長許原嘉見證下，台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯16日代表展望會，從小市長謝和寯及6年3班、4年9班學生代表手中，接下捐款支票。

許原嘉說，孩子們從新聞看到災區受災狀況、居民辛苦，雖然學生力量有限，無法到災區協助，希望透過世界展望會平台，將這份愛心化為實際行動，也成為最有意義的學習，讓孩子不只「學會知識」，更能「學會關懷」，培養孩子的品格與同理心。

胡婉雯說，世界展望會在花蓮服務107個家庭，此次馬太鞍溪溢流的緊急救援中，世界展望會在第一時間啟動緊急救援行動，調度淨水器、發電機、高壓清洗機到災區，並在大進國小設立兒童關懷中心，目前兒童復學，已完成第一階段任務，當地社工員在清理環境與物資發放同時，也盤點服務兒童、家庭需要；崇文國小義募捐款活動8日開始，一個上午捐款就達8萬元，截至16日總共募集8萬5806元，捐款將提供受災家庭生活支持扶助金、家屋修繕等補助，陪伴災民度過困境。

崇文國小攜手世界展望會，募集捐款，投入花蓮光復災區緊急救援。（世界展望會提供）

