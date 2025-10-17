為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄國際食品展10/23-26登場 海味專區有優惠

    2025/10/17 10:12 記者洪臣宏／高雄報導
    「2025高雄國際食品展」將於10月23日至26日於高雄展覽館南館登場。（高市海洋局提供）

    「2025高雄國際食品展」將於10月23日至26日於高雄展覽館南館登場。（高市海洋局提供）

    「2025高雄國際食品展」將於10月23日至26日於高雄展覽館南館登場。高市海洋局集結26家業者聯手打造「高雄海味專區」，以「漁樂鱻購」豐饒的宇宙為主題，現場有名廚創意料理秀、「福袋天天抽」等活動外，更推出「滿千送百」、加碼抽「萬元米其林大餐」等好禮，要讓民眾一次買好買滿。

    高市海洋局局長石慶豐表示，高雄向來是全台漁業重鎮，並以遠洋漁業及養殖漁業為主。其中遠洋、沿近海及養殖漁業年產量約61萬公噸，佔全國產量近6成；年產值更高達511億元，占全國產值約5成，無論產量與產值皆為全國第一。

    石慶豐說，今年高雄海味專區多家品牌推出期間限定超值方案，有順億推出「鮪魚腹排買二送一」（原價250元/件）、魚之達人主打「產銷履歷午仔魚菲力一夜干200g±10%買二送一」（原價380元）、鱸好家「加熱即食舒肥鱸魚任選4包優惠價999元」（原價1396元）、興達港區漁會「野生炙燒壹口烏3包優惠價1000元」（原價1797元）、鮪軒「北海道扇貝3KG優惠價999元」（原價1500元）、以及天時福「鱸魚膠原蛋白麵2盒優惠價450元」（原價450元/盒）等多項超值好康。

    10月24日至26日每日13時30分至14時30分 ，在「高雄海味舞臺專區」推出人氣主廚創意料理秀；10月24日「黑白大廚料理秀」-全羅道韓式料理高雄店「璟玉主廚」與槿韓食堂「正恩主廚」正面交鋒;10月25日「周末宵夜派」-邀請名廚郭主義（古錐師）現場開煮;10月26日「五星夜市料理王」-人氣餐車漢堡粉絲「蘇士發主廚」與激飢叫海鮮「饒嘉煌主廚」攜手登場。更多海味專區活動資訊請上Facebook「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」粉絲專頁查詢。

    高雄海味專區抽福袋活動吸引民眾大排長龍。圖為2024年高雄食品展。（高市海洋局提供）

    高雄海味專區抽福袋活動吸引民眾大排長龍。圖為2024年高雄食品展。（高市海洋局提供）

    高雄海味專區每年推出多種商品。圖為2024年高雄食品展。（高市海洋局提供）

    高雄海味專區每年推出多種商品。圖為2024年高雄食品展。（高市海洋局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播