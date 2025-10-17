高雄國際食品展10/23-26登場 海味專區有優惠

「2025高雄國際食品展」將於10月23日至26日於高雄展覽館南館登場。（高市海洋局提供）

「2025高雄國際食品展」將於10月23日至26日於高雄展覽館南館登場。高市海洋局集結26家業者聯手打造「高雄海味專區」，以「漁樂鱻購」豐饒的宇宙為主題，現場有名廚創意料理秀、「福袋天天抽」等活動外，更推出「滿千送百」、加碼抽「萬元米其林大餐」等好禮，要讓民眾一次買好買滿。

高市海洋局局長石慶豐表示，高雄向來是全台漁業重鎮，並以遠洋漁業及養殖漁業為主。其中遠洋、沿近海及養殖漁業年產量約61萬公噸，佔全國產量近6成；年產值更高達511億元，占全國產值約5成，無論產量與產值皆為全國第一。

石慶豐說，今年高雄海味專區多家品牌推出期間限定超值方案，有順億推出「鮪魚腹排買二送一」（原價250元/件）、魚之達人主打「產銷履歷午仔魚菲力一夜干200g±10%買二送一」（原價380元）、鱸好家「加熱即食舒肥鱸魚任選4包優惠價999元」（原價1396元）、興達港區漁會「野生炙燒壹口烏3包優惠價1000元」（原價1797元）、鮪軒「北海道扇貝3KG優惠價999元」（原價1500元）、以及天時福「鱸魚膠原蛋白麵2盒優惠價450元」（原價450元/盒）等多項超值好康。

10月24日至26日每日13時30分至14時30分 ，在「高雄海味舞臺專區」推出人氣主廚創意料理秀；10月24日「黑白大廚料理秀」-全羅道韓式料理高雄店「璟玉主廚」與槿韓食堂「正恩主廚」正面交鋒;10月25日「周末宵夜派」-邀請名廚郭主義（古錐師）現場開煮;10月26日「五星夜市料理王」-人氣餐車漢堡粉絲「蘇士發主廚」與激飢叫海鮮「饒嘉煌主廚」攜手登場。更多海味專區活動資訊請上Facebook「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」粉絲專頁查詢。

高雄海味專區抽福袋活動吸引民眾大排長龍。圖為2024年高雄食品展。（高市海洋局提供）

高雄海味專區每年推出多種商品。圖為2024年高雄食品展。（高市海洋局提供）

