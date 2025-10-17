為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    侵害周邊老宅「日照權」！ 基隆新市政大樓恐官司不斷

    2025/10/17 10:11 記者俞肇福／基隆報導
    基隆新市政大樓興建未將周邊老舊社區納入都更，屆時高大新市政大樓完工，恐影響老舊社區的日照權。（記者俞肇福攝）

    基隆新市政大樓將採公辦都更模式，合建方式引起熱議。基市府前朝核心人士說，毗鄰中正路的新市政大樓興建，新市政大樓高樓層建築侵害周邊低樓層住宅「日照權」可想而知，更別說看海權也遭剝奪。前朝核心人士說，新市政大樓周邊老屋皆超過40年，舊市府時代規劃新市政大樓頂樓空間當公共觀海平台，謝市府團隊應該利用新市政大樓興建契機，聯合周邊老宅都更，創造3贏。

    前基市府核心人士說，陽光、空氣和水是人類生存3要素，「日照權」是指每個人都有享受陽光照射的基本權利。根據世界衛生組織規定，要達到「健康住宅」標準，住宅每天日照時間至少3小時；隨著民眾環境權意識的提高，世界各國都出現民眾為了房屋的日照權益被擋住，而引起糾紛。

    例如美國紐約民眾於1996年發起著名的「黑雨傘運動」，原因是紐約中央公園附近老屋拆除後，建商要蓋20多層的高樓，高樓的大樓陰影，將影響公園裡運動民眾的「日照權」，最後紐約市政府下令建商降低興建中的大樓高度。台灣近年來民眾環境意識覺醒，陸續發生多次行動抗議或是一狀告到法院。

    因應國人對居住環境意識覺醒，政府於2017年12月21日修正建築技術規則建築設計施工編第39之1條，將「日照權」相關規定寫入法規中，已於2020年7月施行。

    前基市府核心人士說，根據新聞報導招商文件尚未定稿，市府應利用公辦都更契機，將周邊低樓層老宅納入規劃，不應只等坐收其成，放任周邊老屋現況不管；因為低樓層老屋面臨都更，因為住戶相關條件變差或都更誘因差導致心態保守，市府不扮演都更火車頭協助推動周邊區域都市更新，只怕新市政大樓招商後，周邊住戶興訟永無寧日。

    反之，若開設社區規劃工作坊、都市更新工作坊讓官民直接面對面，減少外界繪聲繪影不當聯想，讓都市更新不是住戶心中的陰影，而是那一道光，溫暖每個住戶的心房。

    位於基隆市中正路舊的公車修車廠計畫辦理都市更新，興建新市政大樓，但周邊老舊社區未納入都更，恐侵害住戶日照權。（記者俞肇福攝）

