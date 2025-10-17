為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1911年冰淇淋戰國時代！林智群分享冷知識：中國打仗、台瘋吃冰

    2025/10/17 12:18 即時新聞／綜合報導
    律師林智群分享一則台灣於1911年歷史冷知識。（資料照）

    律師林智群分享一則台灣於1911年歷史冷知識。（資料照）

    律師林智群分享一則台灣於1911年即中國辛亥革命當年台灣冷知識，當時台灣為日治時期，到了1910年代台灣進入了製冰業的戰國時代，僅大稻埕就有500多個冰淇淋小販，林智群笑說「中國那邊還在打仗殺人，台灣這邊在瘋吃冰淇淋。」。

    林智群昨於臉書粉專發文，分享一個「沒用的冷知識：1911年，中國發生辛亥革命。那一年，台灣正發生冰淇淋大戰，光是大稻埕就有500多個冰淇淋小販。中國那邊還在打仗殺人（滿城被殺一堆人），台灣這邊在瘋吃冰淇淋。」

    據台灣回憶探險團網站文章提及，1898年（明治31），日治時代的臺灣大稻埕開始出現販賣冰淇淋的記載。隨著製冰產業逐漸發達，到了1910年代進入了製冰業的戰國時代，除了應用在漁業以外，也連帶使得冰淇淋等相關產業蓬勃發展。

    1911年（明治44），對岸鄰國發生了大暴動革命，台灣這邊卻是在進行冰淇淋大戰。圖為該年6月臺灣日日新報的報導，艋舺大稻埕區域的冰淇淋商人規模竟達500人之譜。

    貼文曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「全世界在疫情，我們在把名字改成鮭魚」、「真的假的？原來台灣人這麼早之前就過這麼爽了嗎？難怪有人看不順眼老是希望我們被侵略」、「所以沒唸台灣歷史，會被黨國歷史洗腦到以為日據時代台灣人過的很苦的感覺～」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播