1911年冰淇淋戰國時代！林智群分享冷知識：中國打仗、台瘋吃冰

律師林智群分享一則台灣於1911年即中國辛亥革命當年台灣冷知識，當時台灣為日治時期，到了1910年代台灣進入了製冰業的戰國時代，僅大稻埕就有500多個冰淇淋小販，林智群笑說「中國那邊還在打仗殺人，台灣這邊在瘋吃冰淇淋。」。

林智群昨於臉書粉專發文，分享一個「沒用的冷知識：1911年，中國發生辛亥革命。那一年，台灣正發生冰淇淋大戰，光是大稻埕就有500多個冰淇淋小販。中國那邊還在打仗殺人（滿城被殺一堆人），台灣這邊在瘋吃冰淇淋。」

據台灣回憶探險團網站文章提及，1898年（明治31），日治時代的臺灣大稻埕開始出現販賣冰淇淋的記載。隨著製冰產業逐漸發達，到了1910年代進入了製冰業的戰國時代，除了應用在漁業以外，也連帶使得冰淇淋等相關產業蓬勃發展。

1911年（明治44），對岸鄰國發生了大暴動革命，台灣這邊卻是在進行冰淇淋大戰。圖為該年6月臺灣日日新報的報導，艋舺大稻埕區域的冰淇淋商人規模竟達500人之譜。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「全世界在疫情，我們在把名字改成鮭魚」、「真的假的？原來台灣人這麼早之前就過這麼爽了嗎？難怪有人看不順眼老是希望我們被侵略」、「所以沒唸台灣歷史，會被黨國歷史洗腦到以為日據時代台灣人過的很苦的感覺～」。

