高市議會巴洛克建築變粉色 康裕成︰「全會」應援BLACKPINK

高市議會臉書粉專把議會白色巴洛克建築變成粉紅色。（議會提供）

迎接超人氣韓團BLACKPINK，高雄掀起一陣粉紅旋風，議長康裕成及議員也陸續換上「粉紅髮色」，議會粉絲專頁更將巴洛克白色建築換成粉紅新裝，「全會」應援BLACKPINK！

相隔兩年，BLACKPINK再次降臨高雄，18、19日連兩天於高雄世運主場館開唱，為迎接「四閨女」再臨，高雄各大景點地標及百貨商場紛紛點亮粉紅燈光應援。

在市長陳其邁粉髮帶動下，社群平台掀起一波「換髮潮」，前總統蔡英文、副總統蕭美琴都跟風，高市議會也陷入陷入粉髮風，議長康裕成、副議長曾俊傑，以及簡煥宗、黃文志、張博洋、湯詠瑜、李雨庭、陳慧文、何權峰、黃彥毓等議員，紛紛換上粉紅髮色響應，用行動歡迎世界天團的到來。

議會臉書粉絲專頁也共襄盛舉，將巴洛克白色建築換上粉紅新裝亮相，「粉紅議會」讓人眼睛為之一亮！

康裕成表示，2023年BLACKPINK首次於高雄世運主場館舉辦BORN PINK世界巡迴演唱會，創下兩天迎接全世界超過9萬名粉絲的驚人紀錄；今年再度重返高雄，且是亞洲巡迴第一站，顯見高雄的城市魅力與演唱會經濟的成功，持續吸引世界級藝人青睞。

她指出，本週高雄地標接連亮起粉紅燈光，美麗畫面更被BLACKPINK官方社群轉貼分享，成為行銷高雄最強力助攻，讓全球粉絲看見高雄的熱情，讓高雄人感到與有榮焉、特別光榮。

康裕成強調「行銷高雄，議會不會缺席」，也提醒市府團隊務必做好交通疏運與觀演配套以迎接海內外大批「BLIИK」的到來，期待大家都能在高雄留下最美好、最難忘的回憶。

高市議長康裕成、副議長曾俊傑與多位議員變髮，一起應援韓國天團。（高市議會提供）

