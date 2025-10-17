為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市忠孝夜市機車停車場啟用 約80格

    2025/10/17 10:08 記者蘇金鳳／台中報導
    市府於忠孝夜市周邊新增忠孝機車停車場。（市府提供）

    市府於忠孝夜市周邊新增忠孝機車停車場。（市府提供）

    台中市忠孝夜市人氣旺盛，停車需求大增，市府交通局盤點周邊可用土地，於忠孝路與忠孝路195巷口闢建「忠孝機車停車場」，約80席格位，並於今（17）日開放使用，提供機車族更多停車空間，輕鬆逛夜市。

    忠孝夜市為台中市南區歷史悠久的人氣美食商圈，匯聚眾多傳統小吃攤位與特色餐飲店家，吸引大量市民與遊客前來用餐，周邊道路與巷弄經常出現機車違規停放情形，影響行人通行與交通順暢。

    交通局長葉昭甫表示，為紓解周邊塞車問題，開放啟用的忠孝機車停車場鄰近忠孝夜市，可有效紓解人潮高峰時段的機車停放需求，改善周邊交通秩序並提升整體環境品質。

    交通局表示，停車場工程包含場地整地與瀝青鋪面，並依空間條件與實際需求劃設約80席機車格位，強化使用效率，全場設有LED照明路燈，夜間光線充足，增進安全與舒適度。

    此外，停車場的場域設計亦結合綠美化元素，入口處種植楓香喬木，兼具遮蔭與迎賓意象，邊界及分隔區配置大葉黃楊與長紅木綠籬，形成清晰的空間引導，另搭配紅龜背變葉木與錫蘭葉下株等低矮灌木與地被植物，增添自然層次與色彩，營造環保減碳、友善的機車停車環境。

    中市南區新增忠孝機車停車場，即日起開放民眾使用。（市府提供）

    中市南區新增忠孝機車停車場，即日起開放民眾使用。（市府提供）

