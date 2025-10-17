秋遊嘉義 梅山茶園步道賞景正當時

嘉義縣梅山鄉二尖山高架階梯步道是遊客拍照熱點。（嘉義縣文觀局提供）

秋高氣爽正是出遊的好季節，嘉義縣文化觀光局大推梅山的步道群，指在茶園襯托下，景致美不勝收，令人心曠神怡。其中屬5連峰登山步道的大尖和二尖山步道，經過修繕後，更成為遊客拍照打卡熱點。

文觀局指出，去年10月山陀兒颱風肆虐，造成梅山鄉大尖二尖及流星崖步道受損，斥資842萬元進行災修工程，包括大尖木製階梯整平及修繕、二尖步道及流星崖步道木製階梯更換為鍍鋅隔柵階梯、護欄修繕。

文觀局表示，大尖和二尖山步道為5連峰登山步道重要路段，尤其二尖山高架階梯步道更是遊客拍照熱點，流星崖步道則與太興岩步道連接，因設施損壞封閉，修繕後可串連太興岩步道，構成環狀步道。

文觀局說，除了大尖5連峰登山步道，太興飛瀑步道穿梭茶園與溪畔林蔭，可以看到飛瀑如同銀涓般傾洩，如同置身世外桃源；仙人堀步道高聳杉木伴隨著潺潺流水，感受那股寧靜唯美的景色；竹坑溪步道的峽谷、峭壁與瀑布，交織出壯麗無比的景觀；雲之南道登268階好漢坡，沿山腰蜿蜒而上，可一覽夢幻茶園景色。其餘還有野薑花溪步道、瑞峰珍愛步道、孝子路-大巃頂步道、綠色隧道與巃仔尾步道等，秋天來梅山走步道就對了。

嘉義縣梅山鄉二尖山步道黃色階梯為警示的螢光漆。（嘉義縣文觀局提供）

