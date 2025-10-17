「神鬼戰士」現身高雄美術館！高市府：來真的

LARP社團「 羅馬高雄人 」在高市美術館草皮上的重裝練兵照。（圖片提供李思平、翻攝高市府官網）

「神鬼戰士」現身高雄美術館！高雄市政府臉書粉專，日前PO出LARP社團「羅馬高雄人」在高市美術館草皮上的重裝練兵照，分享該社團的專業與活力，間接凸顯高雄人的創意，市府引述社團的話「我們可是來真的」，網友敲碗「市長不著甲嗎？」

市府說明，軍事專家李思平因對羅馬時代的軍事藝術感興趣，開啟創辦LARP社團「羅馬高雄人」的契機，而他們做的不只是cosplay，是實際穿上鐵甲、舉起盾牌，揮刀舞劍（安全泡棉）的軍事歷史還原體驗！

該社團最初只是幾個人在公園拿玩具劍嬉戲，如今已發展為最多上百人參與的大型實境體驗，團員身上的環片甲、盾牌、短劍都依照歷史原貌打造，單套裝備動輒7、8萬元。

市府指出，該社團會規劃從個人興趣到百人實境會戰的諸多課程與活動，參與者有學生，也有許多上班族，到了假日換裝揮舞上陣，還有女生熱血加入，連學生們也實際拿起盾牌，當起小小羅馬士兵，用行動認識歷史。

李思平告訴市府，很多人初見羅馬裝備會以為Cosplay，但他們追求的不是表演，而是考據與還原，曾任軍事雜誌編輯與作家的他原本研究現代戰爭，卻在搜集資料過程中、意外被羅馬軍事制度深深吸引。

他強調，LARP（真人實境角色扮演）可以是一種文化語言，希望透過羅馬高雄人的活動，讓世界看到高雄的創意與活力。

學生換上軍裝進行戰術演練。（圖片提供李思平）

實境體驗活動包含多種主題，有近身揮舞武器的實境會戰，也有操演軍事隊形。（攝影李瑰嫻、圖片提供李思平）

