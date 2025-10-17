為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「神鬼戰士」現身高雄美術館！高市府：來真的

    2025/10/17 09:46 記者王榮祥／高雄報導
    LARP社團「 羅馬高雄人 」在高市美術館草皮上的重裝練兵照。（圖片提供李思平、翻攝高市府官網）

    LARP社團「 羅馬高雄人 」在高市美術館草皮上的重裝練兵照。（圖片提供李思平、翻攝高市府官網）

    「神鬼戰士」現身高雄美術館！高雄市政府臉書粉專，日前PO出LARP社團「羅馬高雄人」在高市美術館草皮上的重裝練兵照，分享該社團的專業與活力，間接凸顯高雄人的創意，市府引述社團的話「我們可是來真的」，網友敲碗「市長不著甲嗎？」

    市府說明，軍事專家李思平因對羅馬時代的軍事藝術感興趣，開啟創辦LARP社團「羅馬高雄人」的契機，而他們做的不只是cosplay，是實際穿上鐵甲、舉起盾牌，揮刀舞劍（安全泡棉）的軍事歷史還原體驗！

    該社團最初只是幾個人在公園拿玩具劍嬉戲，如今已發展為最多上百人參與的大型實境體驗，團員身上的環片甲、盾牌、短劍都依照歷史原貌打造，單套裝備動輒7、8萬元。

    市府指出，該社團會規劃從個人興趣到百人實境會戰的諸多課程與活動，參與者有學生，也有許多上班族，到了假日換裝揮舞上陣，還有女生熱血加入，連學生們也實際拿起盾牌，當起小小羅馬士兵，用行動認識歷史。

    李思平告訴市府，很多人初見羅馬裝備會以為Cosplay，但他們追求的不是表演，而是考據與還原，曾任軍事雜誌編輯與作家的他原本研究現代戰爭，卻在搜集資料過程中、意外被羅馬軍事制度深深吸引。

    他強調，LARP（真人實境角色扮演）可以是一種文化語言，希望透過羅馬高雄人的活動，讓世界看到高雄的創意與活力。

    學生換上軍裝進行戰術演練。（圖片提供李思平）

    學生換上軍裝進行戰術演練。（圖片提供李思平）

    實境體驗活動包含多種主題，有近身揮舞武器的實境會戰，也有操演軍事隊形。（攝影李瑰嫻、圖片提供李思平）

    實境體驗活動包含多種主題，有近身揮舞武器的實境會戰，也有操演軍事隊形。（攝影李瑰嫻、圖片提供李思平）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播