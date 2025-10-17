為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    撞見前妻和別人開房間怒揮拳挨告 醉男ALL IN台積電5年後出獄身價破億

    2025/10/17 11:06 即時新聞／綜合報導
    台積電LOGO。（歐新社資料照）

    台積電LOGO。（歐新社資料照）

    近年被譽為「護國神山」的台積電，吸引大量民眾購入其股票。對此，財經網紅胡采蘋轉發一則網傳故事，某名男子於2020年喝醉後將全部積蓄購買台積電股票，不久後撞見前妻與其他男人開房憤而怒毆對方，最終被判有期徒刑5年，今年8月出獄後賣掉台積電股票意外大賺一筆，PO文曝光後引發不少網友熱烈討論。

    胡采蘋昨於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，有一個人2020年ALL IN 235.5元的台積電，買了100張，然後去坐牢判了5年，因為他看到前妻跟男人開房，打了人家。在他今年8月出獄，在8月19日1185元的價位，賣掉了那100張台積電，身價達到1.185億元。他說：「我坐著沈默很久，不知該哭還是該笑」。

    胡采蘋笑說，「但其實法官只要多判他2個月，他的身價就會到1.5億」。

    許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「上天關了一扇門，就會為你挖一座礦」、「在監獄裡月薪150萬的男人」、「這個故事告訴我們，坐牢前all in，就沒有提前停利的風險」、「感謝前妻和司法」、「當然要笑啊！1億多開始的人生！」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    財經網紅胡采蘋轉發一則網傳故事。（圖翻攝自臉書）

    財經網紅胡采蘋轉發一則網傳故事。（圖翻攝自臉書）

