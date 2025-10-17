為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投大崙山迎銀杏美景 路面坑洞殺風景

    2025/10/17 09:43 記者張協昇／南投報導
    南投大崙山銀杏林樹葉逐漸轉黃，呈現翠綠茶園與金黃色銀杏林交織美景。（記者張協昇攝）

    南投大崙山銀杏林樹葉逐漸轉黃，呈現翠綠茶園與金黃色銀杏林交織美景。（記者張協昇攝）

    中秋節過後，秋意漸濃，秋風催黃了南投大崙山的銀杏樹，迎來了銀杏最佳觀賞期，惟每年吸引2、30萬人次遊客的大崙山，對外產業道路因接連風災受損，部分路段仍充滿坑洞，影響車輛通行，也令遊客詬病， 地方盼相關單位儘速刨鋪整修。

    位於南投縣鹿谷鄉的大崙山，是國內最大面積的茶葉混種銀杏林栽培區，每年中秋節過後，銀杏林樹葉逐漸轉黃，開始上演變裝秀，大片翠綠茶園與金黃色銀杏林交織，與遠方薄霧輕籠的層層山巒，構成一幅大自然美景。尤其當東北季風來臨時，山谷裡常溢滿棉花糖般的夢幻雲海，或出現如浪濤奔騰而來的雲瀑景觀，入夜後還有機會欣賞到七彩璀璨的琉璃光，吸引大地遊客前來賞景。

    惟地方人士指出，當地產業道路因接連風災受損，路面坑坑洞洞，有些地方落差甚至達10多公分，機車行經有摔倒危險，道路反射鏡傾倒橫陳也未見修護，呈現破敗景象，影響遊客觀感，盼儘速刨鋪整修。

    對此，南投縣政府工務處表示，目前未接獲大崙山產業道路因風災受損整修申報，將釐清是否為公所權責，進一步處理。

    南投大崙山層巒疊嶂，人秋後常見山嵐輕拂，是觀賞山景好去處。（記者張協昇攝）

    南投大崙山層巒疊嶂，人秋後常見山嵐輕拂，是觀賞山景好去處。（記者張協昇攝）

    南投大崙山產業道路充滿坑洞，有些路段落差達10多公分。（記者張協昇攝）

    南投大崙山產業道路充滿坑洞，有些路段落差達10多公分。（記者張協昇攝）

    南投大崙山產業道路反射鏡橫倒未見修護。（記者張協昇攝）

    南投大崙山產業道路反射鏡橫倒未見修護。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播