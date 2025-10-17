南投大崙山迎銀杏美景 路面坑洞殺風景

南投大崙山銀杏林樹葉逐漸轉黃，呈現翠綠茶園與金黃色銀杏林交織美景。（記者張協昇攝）

中秋節過後，秋意漸濃，秋風催黃了南投大崙山的銀杏樹，迎來了銀杏最佳觀賞期，惟每年吸引2、30萬人次遊客的大崙山，對外產業道路因接連風災受損，部分路段仍充滿坑洞，影響車輛通行，也令遊客詬病， 地方盼相關單位儘速刨鋪整修。

位於南投縣鹿谷鄉的大崙山，是國內最大面積的茶葉混種銀杏林栽培區，每年中秋節過後，銀杏林樹葉逐漸轉黃，開始上演變裝秀，大片翠綠茶園與金黃色銀杏林交織，與遠方薄霧輕籠的層層山巒，構成一幅大自然美景。尤其當東北季風來臨時，山谷裡常溢滿棉花糖般的夢幻雲海，或出現如浪濤奔騰而來的雲瀑景觀，入夜後還有機會欣賞到七彩璀璨的琉璃光，吸引大地遊客前來賞景。

惟地方人士指出，當地產業道路因接連風災受損，路面坑坑洞洞，有些地方落差甚至達10多公分，機車行經有摔倒危險，道路反射鏡傾倒橫陳也未見修護，呈現破敗景象，影響遊客觀感，盼儘速刨鋪整修。

對此，南投縣政府工務處表示，目前未接獲大崙山產業道路因風災受損整修申報，將釐清是否為公所權責，進一步處理。

南投大崙山層巒疊嶂，人秋後常見山嵐輕拂，是觀賞山景好去處。（記者張協昇攝）

南投大崙山產業道路充滿坑洞，有些路段落差達10多公分。（記者張協昇攝）

南投大崙山產業道路反射鏡橫倒未見修護。（記者張協昇攝）

