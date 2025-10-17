為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    炎亞綸自創甜點「梨花酥」傳期限標示不實 高市衛生局稽查揪3缺失

    2025/10/17 09:36 記者許麗娟／高雄報導
    衛生局人員前往製作炎亞綸「梨花酥」的中央工廠稽查，並揪出3缺失要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往製作炎亞綸「梨花酥」的中央工廠稽查，並揪出3缺失要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

    藝人炎亞綸自創品牌「梨花酥」成今年中秋節的搶手糕點，但遭爆料位於高雄的中央工廠，製造日期是印製包裝時間，而非實際出爐時間，高雄市衛生局14日獲報前往稽查，現場未見製作相關糕點，但環境作業有3缺失須限期改善。

    炎亞綸的「梨花酥」是土鳳梨酥加上鳳梨乾的組合，但有民眾向媒體爆料，指製作的中央工廠在出爐後並未立即進行包裝，而是放置於工廠2樓倉庫走道等候包裝，但產品外包裝上印製的製造日期，卻是以後續包裝日或其他日期標示，而非製作出爐當天，有誤導消費者之嫌。

    高雄市衛生局指出，依法若糕點為完整密封包裝，就須印製「有效期限」，至於產品的製造日期是出爐日期或包裝日期，則須視整體製程而定，但有效期限內產品若有發霉等情形，就會被開罰。此外，人員前往現場稽查時，現場製作品項為麵包，未製作其他糕點，看到的產品均是依法可以不用標示的散裝烘焙麵包，依規定無需逐一於包裝袋上標示有效日期。

    衛生局表示，業者麵包製作後，置於作業區冷卻後即送至5家門市。惟業者坦承曾於產量大時受限冷卻空間不足時將產品置於非作業區，連同查察發現冰箱內部髒污、風扇髒污、食品添加物未依規定三專管理（專人、專櫃、專冊）等缺失，已要求業者限期改善，屆期未改善，可裁罰6萬元以上罰鍰。

    此外，現場查察該業者衛生管理人員尚未完成核備，將依「食品安全衛生管理法」第11條暨同法第47條規定，裁罰3萬至300萬元罰鍰。

    製作炎亞綸「梨花酥」的中央工廠遭製作日期印製不實等。（高雄市衛生局提供）

    製作炎亞綸「梨花酥」的中央工廠遭製作日期印製不實等。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往工廠時，發現現場只製作麵包未製作糕點。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往工廠時，發現現場只製作麵包未製作糕點。（高雄市衛生局提供）

    熱門推播