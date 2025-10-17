苗縣三灣「梨玉露」從果園走上超商 在地好物喝得到

苗栗縣三灣鄉農會生產的「梨玉露」，從果園走上超商，推廣苗栗縣在地好物。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府推動《豐味苗栗》品牌多元通路再傳佳績！由三灣鄉農會推出的養生飲品「梨玉露」，即日起於全台 OK便利商店「農會專區」上架，讓民眾喝得到在地風味。苗栗縣政府指出，透過農村再生計畫協助健全產業鏈，未來將持續結合農會力量推動產品升級與通路拓展，讓地方產業更具經濟效益。

苗栗縣政府農業處指出，三灣鄉盛產優質水梨，但每年產季短、銷售期受限。為穩定農民收益，三灣鄉農會推出「梨玉露」養生飲品，採購社區及小農水梨作為主要原料，以「穩定收購 × 創新加工 × 養生市場」為核心，延長產品銷售週期，並提升地方農產附加價值。

苗栗縣政府表示，《豐味苗栗》的核心精神在於推廣好物、協助農民，三灣鄉「梨玉露」透過延長水梨銷售期、創新加工與品牌推廣的策略，兼顧農民收益、產品品質與消費者健康，展現苗栗農業多元發展的實力。「梨玉露」進駐 OK便利商店專區，不僅讓三灣好物走進全國市場，也彰顯農業部農村發展及水土保持署產業輔導政策的成效。

