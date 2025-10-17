為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「風神」颱風即將形成！ 氣象粉專：下週這幾天雨勢最大

    2025/10/17 10:13 即時新聞／綜合報導
    「觀氣象看天氣」表示，96W目前環流結構逐漸改善，中心附近對流有鞏固跡象，氣象署也在今天凌晨2時，將其升格成TD-27，並表示他在24小時內有機會成為颱風——風神。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    菲律賓東方海面熱帶低壓持續發展，對此，臉書粉專「觀氣象看天氣」今日表示，96W目前環流結構逐漸改善，中心附近對流有鞏固跡象，氣象署也在今天凌晨2時，將其升格成TD-27，並表示他在24小時內有機會成為颱風——風神。

    「觀氣象看天氣」今日發文提及，準風神颱風的路徑誤差圈較大，3天內的誤差半徑仍有350公里，也顯示了秋颱路徑預報的變數較大，不確定性較多，若以現在的路徑來看：預計其週一、週二（20至21號）會進入南海，這幾天北部及宜花雨勢會偏大。

    週三（22號）颱風則更為向西南方向移動，降雨輻合區域也會稍微向東、南移，則換到宜花地區要密切注意；而週四（23號）以後，預估天氣還不會馬上恢復穩定，至於實際情況如何，就要看準風神的發展及路徑狀況而定。

    氣象署指出，熱帶性低氣壓TD27，今天（17日）2時的中心位置在北緯13.3度，東經 132.5 度，以每小時27公里速度，向西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

