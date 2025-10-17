最高薪資4.2萬！台東就業中心21日徵才釋出200個工作機會

勞動部台東就業中心將於10月21日舉辦現場徵才活動，歡迎有就業或轉職需求的民眾踴躍參加。（記者黃明堂翻攝）

勞動部台東就業中心將於10月21日上午9點30分至中午12點30分，在台東專科學校志清堂活動中心舉辦現場徵才活動，邀請約25家廠商參與，釋出近200個工作機會，薪資最高上看4萬2千元，歡迎有就業或轉職需求的民眾踴躍參加。

本次參與徵才的廠商包含桂田喜來登酒店、雲品國際酒店、新光保全、中華紙漿、宗和食品等，共計25家知名企業，釋出多元職缺，包括客服人員、賣場人員、清潔員、房務員、水電技師、系統保全員、廚師、引擎技師、餐飲服務員等。其中客務部櫃檯主管職缺薪資最高可達4萬2千元。為協助求職民眾提前掌握徵才資訊，活動相關職缺資料及專案職缺已公告於台灣就業通網站，民眾可先上網瀏覽並挑選合適職缺，於活動當日直接前往面試，提升錄取機會。

請繼續往下閱讀...

台東就業中心主任吳玉敏表示，當天除了廠商徵才攤位外，亦設置「職涯測評專區」協助民眾做工作興趣測試及職涯規劃。另勞動部為協助青年強化求職準備並鼓勵穩定就業，推出「支援青年就業計畫」，凡15至29歲之本國籍青年，未在學且未就業連續達60日以上者，可申請尋職津貼及就業獎勵，合計最高可領取新臺幣4萬8千元。勞動部積極推動多項就業促進措施，鼓勵待業民眾及轉職民眾可把握求職機會，並抓住就業利多的機會，積極前來應徵各項工作職務；相關問題歡迎撥打089-357126勞動部台東就業中心洽詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法