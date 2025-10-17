新住民黃越紅在台積極進修 考取多張證照重拾自我價值

越南新住民黃越紅鼓勵新住民朋友善用政府資源學習中文，對在臺生活或就業都非常有幫助。（記者劉慶侯翻攝）

移民署北區事務大隊台北市服務站，舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，邀請來自越南的新住民、多元文化講師黃越紅，分享她在台灣積極進修研究所學位並投入推動臺越文化交流的故事。

來到台灣10年的越紅，最初因語言隔閡面臨重重挑戰，憶起當時學習中文文字的艱難，讓她在過程中找到積極進修中文的動力，越紅說「在台灣的我們並不孤單」，善用政府資源，不僅強化適應力，還可以累積專業技能，對在臺生活或就業都非常有幫助。

黃越紅表示，自己深刻感受到台灣社會對專業與證照的重視，因此不斷考取越南語導遊執照、華語能力測驗流利級與越南語教學合格證書，更持續在台灣師範大學的東亞系攻讀研究所學位，並在全國新住民語文教育輔導團中擔任越南語顧問，不僅鼓勵新住民朋友藉此找回自我價值，也深化越南語教育在台灣交流與共融。

北市服務站主任蘇慧雯表示，期盼透過新住民生活適應課程及協助新住民瞭解各項資源，共築多元的友善社會，並呼籲如遇簽證、居留、工作、福利服務、法律資訊等生活適應之疑問，歡迎撥打提供7種語言諮詢服務之外來人士在臺生活諮詢服務熱線「1990」，亦可親洽全台移民署各服務站諮詢移民輔導相關資源。

