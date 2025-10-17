「風神」最快明生成共伴強降雨免不了！氣象粉專曝最糟情況

「風神」颱風即將生成，預估將穿越菲律賓呂宋島，不過隨著東北季風增強，將出現共伴效應為台灣帶來強降雨。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

菲律賓東方海面熱帶低壓持續發展，最快明（18日）增強為第24號颱風「風神」」（Fengshen，中國提供），預估將出現共伴效應，北東地區以及恆春高機率出現持續性的大雨或強降雨，最糟的情況是，是共伴交會點落在台灣上空，雨量恐更加驚人。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶低壓「TD27」今（17日）清晨2點的位置在北緯13.3度、東經132.5度，也就是在菲律賓東方外海，以每小時27公里速度，向西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺；日本氣象廳已經對其發布「烈風警報」（GW），最快明增強為颱風「風神」。

請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，週六（18日）前在太平洋高壓強勢導引下，準風神穩定偏西移動，週日（19日）穿越菲律賓時，高壓減弱使得準風神偏北幅度增加，預估週一（20日）進入南海後繼續往西移動，這段時間要留意在強烈東北季風壓制之前準風神偏北的幅度。

隨著準風神接近以及東北季風增強，颱風外圍暖溼氣流與東北季風在台灣東側、東北側交會產生共伴效應，發展出大量雲雨帶，北部、東部、恆春、南屏東因容易下雨，尤其「基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭、花蓮」高機率出現持續性的大雨或強降雨；「颱風論壇」示警，最糟的情況是，交會點落在台灣上空雨量會更加驚人。

中、南部地區這段期間則屬於多雲或陰天，偶爾零星飄雨或小雨的天氣，影響相對有限。

「颱風論壇」提醒，即便風神颱風侵襲台灣機率持續降低，但因季節因素，北台灣及東台灣這波強降雨是免不了的，確切的降雨規模、範圍仍須視共伴效應發生的位置，變數較大，提醒民眾這幾天趕緊做好防災準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法