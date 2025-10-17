為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘇卡達陸龜澎湖市區逛大街 波麗士大人協助送返修行寺廟結束龜仙人流浪記

    2025/10/17 09:26 記者劉禹慶／澎湖報導
    講美派出所長呂國志，將逛大馬路的龜仙人蘇卡達陸龜物歸原主。（白沙警分局提供）

    講美派出所長呂國志，將逛大馬路的龜仙人蘇卡達陸龜物歸原主。（白沙警分局提供）

    四面環海的澎湖群島，除了全世界7種海龜，就發現5種海龜外，但因所有海龜都列入保育類，不得任意捕捉及飼養，違法者將面臨牢獄之災及重罰。因此近年來掀起飼養陸龜風，由最普通的巴西龜、草龜、紅斑龜，一直到珍貴的蘇卡達陸龜，但必須有繁殖證明，卻也經常上演陸龜迷路記，拯救迷途失蹤陸龜，成為澎湖人的日常。

    在白沙警分局講美派出所擔任所長的呂國志，在巡邏返所途中，行經鎮海國中叉路口，發現1隻蘇卡達陸龜在馬路旁爬行，詢問附近民眾皆不知飼主是誰，亦不知其從何而來？為免導致交通危害，因此先行將陸龜帶回派出所保護安置，並積極尋找主人下落，希望讓陸龜重返主人懷抱。

    同一時間警方巡邏網路，發現有民眾已於社群網站「澎湖大網聚」PO文，並在下方留言區發現陸龜飼主上網認親，旋即講美派出所員警以電話聯繫到主人前往講美派出所確認無誤後領回，結束蘇卡達陸龜迷路逛大街奇景。

    根據了解，陸龜「阿勇」係白沙區寺廟住持所飼養，原養在柵欄圈裡，不料挖地脫逃逛大街，幸好緣份牽引，被講美所所長發現，並平安送返寺廟繼續修行，但願「阿勇」虔誠修行，別再上演愛的大逃殺，他日民眾若於馬路上再見到這位修行中的「龜仙人」，別忘了助其返家。

    龜仙人離家流浪，警伯協助送返繼續修行之路。（白沙警分局提供）

    龜仙人離家流浪，警伯協助送返繼續修行之路。（白沙警分局提供）

