光復災區農地遭土石垃圾埋沒 佃農怨「農地復原補助金全給地主拿走」

光復鄉北富村大佃農乙麥的農田被堰塞湖溢淹的大水把垃圾都沖到田裡，不過農地復原補助10萬只有地主能領，地主又不幫忙復原農地，佃農求助無門。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖潰流造成光復鄉約200甲土地遭洪水溢流，回鄉耕作的光復鄉阿美族大佃農「乙麥」說，颱風過後耕地被垃圾入侵，很感謝有機具幫忙清理垃圾，但農地復原補助經費1公頃10萬元卻只有地主拿得到，感嘆「佃農當初也是響應政府政策才回鄉務農」，希望政府考量到佃農生計。

「農田都是垃圾，田埂也被淹壞了」！光復鄉北富村的阿美族農民乙麥（林鳳鸚）向議長張峻陳情，希望向中央爭取佃農權益，乙麥說「地主很好啊，他們都年紀很大，在家給小孩子養、坐在家爽領補助」，她反問記者「錢都入袋了有可能再拿出來嗎」？

乙麥說，現在佃農唯一的補助只有農業部上月底公告的農業天然災害現金救助，稻米一公頃2萬。她無奈又生氣地說，二期稻作光是整地、插秧、施肥已花掉10萬元，「一下子都給大水收走」，她有2.5甲農地被淹，倒賠20多萬元真的欲哭無淚。

為了爭取佃農權益，她到處打電話詢問結果農業處、農糧署各單位都推來推去，只好找議長張峻陳情，如果政府再不重視佃農權益，目前已經在籌設自救會要去抗議，希望政府分配補助金「公平一點」，應將大佃農納入。

對此，農糧署東區分署表示，目前的農地復原補助每公頃補助10萬元，救助對象是針對土地所有權人，且不得重複具領，因此佃農確實是無法領取這項補助，農民如果有補助上的問題，可前往鳳榮地區農會的一站式櫃台詢問，希望能盡量幫上農民的忙。

農民乙麥向花蓮議長張峻陳情，張峻允諾將向縣府反映。（記者花孟璟攝）

