下週季風南下及颱風西行 氣象粉專：北、東部防範共伴豪大雨

位於菲律賓東方海面之熱帶擾動已發展為熱帶性低氣壓，下週有機會增強為今年第24號颱風風神。（圖擷自中央氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（17日）環境為偏東風，白天迎風面有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週日（19日）起至週四（23日）東北季風及颱風入南海，北部至東部應留意共伴效應引發的豪大雨。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書表示，今天至週六（18日）白天台灣附近主要受太平洋高壓影響，各地為晴時多雲、高溫炎熱，預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度，大台北與西部內陸較易出現36度以上高溫；迎風東部或午後山區有局部短暫陣雨或雷雨可能，整體範圍小、雨時短，降雨量有限。

請繼續往下閱讀...

林孝儒說，過去位於菲律賓東方海面之熱帶擾動於今日已增強為熱帶性低氣壓（TD27），目前研判，此熱帶系統將通過菲律賓北部陸地後進入南海、趨向中國海南島的機率最高，並有機會於下週日至週一（20日）增強為今年第24號颱風風神，整體距離台灣遙遠，颱風海陸警報發布機率偏低。

林孝儒稱，週六晚間至下週中後段，台灣將持續受東北季風南下影響，北部至東部容易轉陰雨天氣且氣溫下滑轉涼；與此同時，南方熱帶系統西行與增強的東北風出現共伴效應的風險提高，北部至東部降雨將更為明顯，持續時間也會拉長。

林孝儒提醒，下週日起至週四（23日），北部至東部容易有豪大雨，並須留意較大雨勢現象，也不排除東北部有豪雨以上降雨量發生可能；中南部位處背風面，雖雲量增、有短暫陣雨，但降雨影響程度小，白天高溫可望稍稍緩解。期間台灣附近除有長浪外，各地沿海風浪也偏強，請持續關注最新預報。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法