蘇花路廊3大工程 20日起接續施工交管

公路局東區養護工程分局針對蘇花路廊沿線，20日起將進行包括邊坡、中央分隔島及東澳隧道南下交控設備養護等3大工程，施工單位會依時段實施交通管制，甚至封閉道路等措施，其中又以台9丁線邊坡施工時間最久，長約半個月。

公路局表示，南澳工務段為維護用路人安全，將辦理蘇花公路台9丁線37.8公里處武塔至觀音路段邊坡施工，10月20日至11月7日，除假日不施工外，每天上午8點至下午5點，採整點放行1次，內容包括刷坡、掛網及噴漿等作業，避免浮石掉落路面。

另外，金岳工務段投入「蘇花改交控設備養護及安裝作業」，21日晚上8點至12點，實施「蘇花改蘇澳至東澳段南下線（台9線東澳隧道）」管制封閉，用路人須配合現場交管人員指揮，改道通行台9丁線。

公路局東分局說，南澳工務段為改善蘇花改路容景觀，將進行台9線104.4至104.6公里蘇澳路段，以及台9線113至113.4公里東澳路段的中央分隔島土質改良施工及植栽種植。

東分局表示，分隔島施工時間為22日至31日，假日不施工外，每天上午8點至下午5點，會各封閉北上線內側車道及南下線內側車道進行工程，請用路人行經管制路段，應格外注意現場交管措施。

公路局改善蘇花改路容景觀，將進行分隔島土質改良及植栽作業。（公路局提供）

