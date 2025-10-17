為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中靜宜商圈人行道剛完工又施工 市府：違規障礙物移除、局部施工

    2025/10/17 09:00 記者張軒哲／台中報導
    沙鹿區北勢東路人行道進行局部施工，預計十一月完工。（記者張軒哲攝）

    沙鹿區北勢東路人行道進行局部施工，預計十一月完工。（記者張軒哲攝）

    台中市府比照逢甲商圈，於沙鹿北勢東路靜宜商圈施作「路平計畫」，劃設綠色標線型人行道，8月底施工期間就引起議論。部分才剛完工人行道，本週竟又刨除路面施工，市府指出，近期違規店家已將道路障礙物自行拆除，遂進行局部施工，預計11月上旬完成。

    靜宜商圈是靜宜與弘光科大兩所大學學生租屋與日常消費區域，但步行民眾不如逢甲商圈，標線行人行道完工一個多月看法兩極。民眾說，完工實況卻是遇到店家的空心磚、電桿等路障，人行道直接「閃開」，沒有外推，部分人行道過窄，質疑是為了趕在開學前完工，本週北勢東路人行道部分路段進行施工，引起議論。

    台中市府建設局今日指出，沙鹿靜宜商圈北勢東路沿線規劃標線型人行道範圍，近期違規行為人已將違規斜坡道、木平台或攤架等固著於道路的障礙物自行拆除，為維護行走安全，近日進行高低差順平施工，將周邊局部鋪面打除後調整高度鋪設，以提供行人更為安全的通行環境，預計11月上旬完成。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播