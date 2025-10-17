台中靜宜商圈人行道剛完工又施工 市府：違規障礙物移除、局部施工

沙鹿區北勢東路人行道進行局部施工，預計十一月完工。（記者張軒哲攝）

台中市府比照逢甲商圈，於沙鹿北勢東路靜宜商圈施作「路平計畫」，劃設綠色標線型人行道，8月底施工期間就引起議論。部分才剛完工人行道，本週竟又刨除路面施工，市府指出，近期違規店家已將道路障礙物自行拆除，遂進行局部施工，預計11月上旬完成。

靜宜商圈是靜宜與弘光科大兩所大學學生租屋與日常消費區域，但步行民眾不如逢甲商圈，標線行人行道完工一個多月看法兩極。民眾說，完工實況卻是遇到店家的空心磚、電桿等路障，人行道直接「閃開」，沒有外推，部分人行道過窄，質疑是為了趕在開學前完工，本週北勢東路人行道部分路段進行施工，引起議論。

台中市府建設局今日指出，沙鹿靜宜商圈北勢東路沿線規劃標線型人行道範圍，近期違規行為人已將違規斜坡道、木平台或攤架等固著於道路的障礙物自行拆除，為維護行走安全，近日進行高低差順平施工，將周邊局部鋪面打除後調整高度鋪設，以提供行人更為安全的通行環境，預計11月上旬完成。

