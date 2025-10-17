為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    免費入場！紙風車、特技團、火舞秀 苗栗明晚起接力上演

    2025/10/17 08:48 記者彭健禮／苗栗報導
    紙風車演出作品之一「雞城故事」。（苗栗縣政府提供）

    紙風車演出作品之一「雞城故事」。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府文化觀光局攜手紙風車劇團推動的「2025苗栗縣藝術種苗播撒計畫」，將於明（18）日晚間7點，在苗栗市縣立體育場帶來經典歌舞劇《雞城故事》，後續於通霄、獅潭、造橋、西湖等鄉鎮也將接力上演，皆免費入場，歡迎大小朋友前往欣賞。

    縣府文化觀光局表示，《雞城故事》取材自《羅密歐與茱麗葉》與《西城故事》，以「雞頭城」兩個對立家族—肯特雞與麥可雞—爭奪「早安雞」頭銜為主軸，展現從競爭到理解、從對立到和解的旅程。以輕快歌舞、幽默對話及可愛造型呈現，非常適合闔家共賞。

    文化觀光局表示，紙風車劇團後續於10月26日下午3點半，將移至通霄海水浴場遊客中心廣場演出《武松打虎》，11月1日下午5點在獅潭鄉汶水老街停車場演出《巫頂環遊世界》。

    另，11月8日晚間7點在造橋國中，將由臺灣特技團演出《愛麗pu的奇境夢遊》；11月29日晚間7點在西湖鄉五龍宮橋下四季廣場，則有即將成真火舞團演出《珍火馬戲團》。

    文觀局表示，活動皆免費入場，歡迎苗栗縣民及鄰近縣市的朋友前往欣賞，相關資訊可上苗栗縣政府文化觀光局（https://www.mlc.gov.tw/）、「貓裏藝文」臉書粉絲專頁查詢。

    臺灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」。（苗栗縣政府提供）

    臺灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」。（苗栗縣政府提供）

    即將成真火舞團將演出「珍火馬戲團」。（苗栗縣政府提供）

    即將成真火舞團將演出「珍火馬戲團」。（苗栗縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播