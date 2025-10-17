免費入場！紙風車、特技團、火舞秀 苗栗明晚起接力上演

紙風車演出作品之一「雞城故事」。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府文化觀光局攜手紙風車劇團推動的「2025苗栗縣藝術種苗播撒計畫」，將於明（18）日晚間7點，在苗栗市縣立體育場帶來經典歌舞劇《雞城故事》，後續於通霄、獅潭、造橋、西湖等鄉鎮也將接力上演，皆免費入場，歡迎大小朋友前往欣賞。

縣府文化觀光局表示，《雞城故事》取材自《羅密歐與茱麗葉》與《西城故事》，以「雞頭城」兩個對立家族—肯特雞與麥可雞—爭奪「早安雞」頭銜為主軸，展現從競爭到理解、從對立到和解的旅程。以輕快歌舞、幽默對話及可愛造型呈現，非常適合闔家共賞。

文化觀光局表示，紙風車劇團後續於10月26日下午3點半，將移至通霄海水浴場遊客中心廣場演出《武松打虎》，11月1日下午5點在獅潭鄉汶水老街停車場演出《巫頂環遊世界》。

另，11月8日晚間7點在造橋國中，將由臺灣特技團演出《愛麗pu的奇境夢遊》；11月29日晚間7點在西湖鄉五龍宮橋下四季廣場，則有即將成真火舞團演出《珍火馬戲團》。

文觀局表示，活動皆免費入場，歡迎苗栗縣民及鄰近縣市的朋友前往欣賞，相關資訊可上苗栗縣政府文化觀光局（https://www.mlc.gov.tw/）、「貓裏藝文」臉書粉絲專頁查詢。

臺灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」。（苗栗縣政府提供）

即將成真火舞團將演出「珍火馬戲團」。（苗栗縣政府提供）

