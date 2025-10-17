為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板橋高鐵站到淡水35分鐘！淡江大橋可望明年5月完工通車

    2025/10/17 08:29 記者黃子暘／新北報導
    串連新北市八里、淡水區的「淡江大橋」將於明年5月完工通車。（新北市交通局提供）

    串連新北市八里、淡水區的「淡江大橋」將於明年5月完工通車。（新北市交通局提供）

    串連新北市八里、淡水區的「淡江大橋」將於明年5月完工通車，預估可移轉約3成台2線車流，紓解區域性交通壅塞問題，新北市交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋也將成為推動北海岸觀光、文化與產業轉型的關鍵建設，通車後，旅客從板橋高鐵站出發，經由台64快速道路與淡江大橋，約35分鐘可達淡水，如從桃園國際機場出發，約40分鐘可達八里左岸。

    鍾鳴時說，淡江大橋開通後，民眾可輕鬆前往淡水夕陽、紅毛城、小白宮、滬尾藝文園區、淡水老街、十三行博物館、八里左岸老街及漁人碼頭等景點，市府將透過交通串聯、觀光行銷整合，形成「淡水─八里─北海岸」一日旅遊生活圈。

    在綠色運輸部分，交通局簡任技正吳政諺指出，市府規劃觀光公車、自行車道及智慧旅遊導引系統，搭配淡水端轉乘停車場與YouBike租賃點，以便遊客在觀光時響應環保。

    交通局表示，淡江大橋接合淡水河兩岸生活圈，也料將成為國內外遊客進入北海岸的全新門戶，象徵新北邁向「交通便捷、觀光共榮、文化再生」的嶄新里程碑，市府持續結合周邊交通建設與智慧管理，讓淡江大橋成為新北觀光新亮點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播