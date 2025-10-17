板橋高鐵站到淡水35分鐘！淡江大橋可望明年5月完工通車

串連新北市八里、淡水區的「淡江大橋」將於明年5月完工通車。（新北市交通局提供）

串連新北市八里、淡水區的「淡江大橋」將於明年5月完工通車，預估可移轉約3成台2線車流，紓解區域性交通壅塞問題，新北市交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋也將成為推動北海岸觀光、文化與產業轉型的關鍵建設，通車後，旅客從板橋高鐵站出發，經由台64快速道路與淡江大橋，約35分鐘可達淡水，如從桃園國際機場出發，約40分鐘可達八里左岸。

鍾鳴時說，淡江大橋開通後，民眾可輕鬆前往淡水夕陽、紅毛城、小白宮、滬尾藝文園區、淡水老街、十三行博物館、八里左岸老街及漁人碼頭等景點，市府將透過交通串聯、觀光行銷整合，形成「淡水─八里─北海岸」一日旅遊生活圈。

在綠色運輸部分，交通局簡任技正吳政諺指出，市府規劃觀光公車、自行車道及智慧旅遊導引系統，搭配淡水端轉乘停車場與YouBike租賃點，以便遊客在觀光時響應環保。

交通局表示，淡江大橋接合淡水河兩岸生活圈，也料將成為國內外遊客進入北海岸的全新門戶，象徵新北邁向「交通便捷、觀光共榮、文化再生」的嶄新里程碑，市府持續結合周邊交通建設與智慧管理，讓淡江大橋成為新北觀光新亮點。

