    政治污泥還是黃泥? 核三光電又遭抹黑 遊客實況打臉謠言

    2025/10/17 08:34 記者蔡宗憲／屏東報導
    核三光電區周邊海域現況。（黃先生提供）

    核三光電區周邊海域現況。（黃先生提供）

    屏東恆春半島的「陰陽海」又被拿來做政治文章，有立委近日指控，台電在核三廠外砍林種光電、造成黃泥入海、珊瑚白化嚴重；但台電嚴正澄清實際現場並非豪雨泥流的狀況。也有高雄遊客近日潛水後壁湖海域時發現，海水清澈見底、珊瑚色彩鮮明，並直言「該負責就負責，但也不該造謠，別讓海洋變成政治的泥巴戰場！」

    台灣電力公司也嚴正澄清，所謂「砍林種光電」完全不符事實。核三廠的「馬鞍山光電計畫」全數位於廠區自有土地內，並未涉及任何廠外山坡地、農地或林地開發。該案於2023年8月開工，開發面積55.6公頃、設置容量44MW，利用的是廠區內早年清除外來樹種銀合歡後的空地。工程均依法通過水土保持計畫，設置圍阻攔、沉砂池等設施，防止泥沙外流。

    台電指出，所謂海域混濁與珊瑚白化，實際上與光電施工無關。根據委託潛水團隊8月下旬的調查結果，核三廠出水口附近的海水濁度、懸浮固體量均在標準範圍內，現場仍可觀察到海龜與珊瑚生長良好。「陰陽海」現象主要源自颱風與豪雨挾帶山區黃泥入海，是每逢強降雨後常見的自然現象，與光電工程無涉。

    針對部分政治人物指稱「光電擴大至200公頃」等說法，台電強調目前僅在廠區內規劃44MW規模，並無擴張至外部土地計畫。外界若有疑慮，公司願隨時公開資料與地方共同檢視，讓事實說話。

    每個月都到墾丁下海的黃先生也指出，這幾天潛水時能見度相當好，「哪裡有黃泥？都是在網路上被誇大！」但九月豪雨泥流時能見度的確極差，他希望政府在發展綠能的同時，確保水土保持與海洋生態平衡，但更希望政治人物不要「為了政治利益造謠」。

    台電最後重申，推動光電是配合國家能源轉型政策，善用既有國有土地，落實永續發展。光電與核電是不同能源形式，不應被政治化比較。公司將持續與地方政府、民意代表及居民溝通，確保地方發展與環境保護並進，不讓再生能源建設淪為政治泥流的犧牲品。

    核三光電區水土防護措施。（台電提供）

    核三光電區水土防護措施。（台電提供）

    核三光電區周邊海域現況。（黃先生提供）

    核三光電區周邊海域現況。（黃先生提供）

