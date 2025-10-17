嘉縣再添青創品牌！ 青年赴義大利學藝 打造在地披薩風味

寶辣披薩獲得嘉義縣政府青年創業獎勵補助支持。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣青創美食再添新據點，西餐料理經驗豐富的青年溫家偉去年到義大利拿坡里進修，國際認證APN Pizzaiolo專業資格，回國後創立「Baolapeño Pizza 寶辣蓓尼藕－義式手拍窯烤披薩（寶辣披薩）」， 運用鰻魚、東石蚵、白蝦、虱目魚等食材，以專業手藝打造屬於嘉義的披薩風味。

寶辣披薩是嘉義縣政府青年創業獎勵補助支持的青創品牌，昨在縣治特區開幕，縣府勞青處長陳奕翰到場祝賀時說，縣府以行動支持青年返鄉創業，「寶辣披薩」展現青年創意與專業，縣府持續透過創業輔導、資源媒合等方式，協助青創品牌發展，讓嘉義成為青年築夢、實現自我價值的最佳舞台。

請繼續往下閱讀...

溫家偉10歲起立志成為廚師，有超過10年以上專業西餐料理經驗，曾到法國研習3年正統法式料理，去年前往義大利拿坡里進修，結合國際餐飲經驗與在地精神在嘉縣開業；溫家偉說，選擇嘉義創業的契機源自對土地與人情的深厚連結，因發現嘉義蘊藏豐富農產資源與創業潛力，是發展地方特色餐飲的理想起點。

寶辣披薩特色是「正統技術 × 在地創新」，麵團以72%高含水比例、48小時低溫熟成製成，搭配義大利CAPUTO頂級麵粉與西西里海鹽，烘焙出外酥內軟、香氣濃郁的正宗拿坡里風味，並開發多款嘉義限定披薩，如融合嘉義白鰻、東石老蚵與過冬白蝦的「東石里海披薩」，以及以布袋越瓜搭配海水牛奶魚的「月光薩芭啦披薩」，消費者可品味嘉義鮮美滋味。

溫家偉感謝縣府青年創業補助支持，讓寶辣披薩完善品牌形象，如招牌設計與懸掛、在地特色披薩開發、自助點餐系統建置等，穩固青年創業起步的基礎與潛力。

溫家偉結合國際經驗與在地食材，開發屬於嘉義的披薩風味。（嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法